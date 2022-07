Corona-Studie an der Uni Duisburg-Essen : Forscher finden mögliche Ursachen für Impfdurchbrüche

Duisburg Wie gut schützt die Impfung tatsächlich gegen Corona? Mehr als ein Jahr lang haben Forscher der Uni Duisburg-Essen unter anderem untersucht, wie sich Alter und Vorerkrankungen auf Impfdurchbrüche auswirken. Die Ergebnisse deuten auf andere Ursachen hin.

Auch Geimpfte können sich weiter mit Corona und der besonders ansteckenden Omikron-Subvariante BA.5 infizieren. Doch von welchen Faktoren hängt es ab, ob das Virus trotz Immunität in die Atemwege gelangt? Offenbar reagierten die Betroffenen generell schlechter auf die Impfung. Alter, Geschlecht und Vorerkrankungen haben jedoch keinen Einfluss darauf. Das zeigt die nach Angaben der Universität Duisburg-Essen (UDE) größte deutsche Impfstudie zu Covid-19, die ein Forschungsteam der Medizinischen Fakultät seit über einem Jahr am Universitätsklinikum Essen durchführt.

Die ersten Studienergebnisse hat das Forschungsteam in der Fachzeitschrift Frontiers in Immunology publiziert, in die die Daten von 1391 Teilnehmern eingeflossen sind. Zwischen Ende November 2021 und Anfang März 2022 infizierten sich trotz Boosterimpfung 102 Personen (7 Prozent) mit der Omikron-Variante. Die meisten Infektionen erfolgten im privaten Umfeld und nicht am Arbeitsplatz im Krankenhaus. „Das Gute an der Nachricht ist, dass bei allen Infizierten die Erkrankung nur kurz dauerte und milde verlief, ähnlich wie bei einer Erkältung“, sagt Prof. Winfried Siffert vom Institut für Pharmakogenetik. „Niemand musste im Krankenhaus behandelt werden. Wir sehen also bestätigt, dass man nach Booster-Impfung trotz Infektion vor einem schweren Verlauf geschützt ist.“