Corona-Pandemie : Inzidenz sinkt – diese Corona-Regeln gelten in Duisburg ab Montag

Restaurants dürfen nun auch den Innenbereich öffnen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Update Duisburg Am Samstag lag die Inzidenz in Duisburg am fünften Tag in Folge unter 35. Nach den Bestimmungen des Landes tritt dann am übernächsten Tag, also ab Montag, 14. Juni, die Inzidenzstufe 1 in Kraft. Hier lesen Sie, welche Regeln dann gelten.

Derzeit (Stand: 13. Juni, 20 Uhr) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg bei 24,1. Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 28.799 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 663 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion verstorben.

27.905 Infizierte sind wieder genesen, so dass es aktuell 231 Infizierte in der Stadt gibt. Insgesamt wurden 814.532 Corona-Tests durchgeführt.

Insgesamt lag der Anteil der Mutationen am Infektionsgeschehen in der vergangenen Kalenderwoche bei ca. 95 Prozent. bis gab es 7960 Fälle, davon 7596 mit der britischen, 79 mit der südafrikanischen und 15 mit der indischen Variante.

Im Impfzentrum Duisburg, in den Krankenhäusern sowie bei mobilen Impfungen haben 156.711 Menschen die erste Impfung und 93.782 Menschen die zweite Impfdosis bekommen. insgesamt wurden 250.493 Impfdosen verabreicht. Die Daten der Krankenhäuser sind dabei bis einschließlich zum 14. April enthalten, mittlerweile werden sie direkt an die Kassenärztliche Vereinigung gemeldet.

Ein Überblick über die neuen Regeln in der Stadt. (Hinweis: Statt eines negativen Testergebnisses kann auch ein Nachweis über eine Impfung vorgezeigt werden. Genesene müssen ein positives Testergebnis vorweisen, das mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist.)



weiter Ausgangsbeschränkung Die Ausgangssperre entfällt vollständig solange die Inzidenz unter 100 bleibt.

Die Ausgangssperre entfällt vollständig solange die Inzidenz unter 100 bleibt. Private Kontakte Treffen im öffentlichen Raum sind nun für Angehörige aus fünf Haushalten ohne Begrenzung erlaubt. Dies gilt außerdem für 100 Personen aus beliebig vielen Haushalten – dann aber mit negativem Corona-Test. Für Geimpfte und Genesene gilt keine Personenbegrenzung. Kinder unter 14 Jahren zählen ebenfalls nicht dazu. Zuvor galt die Regel, dass sich zehn Menschen aus drei Haushalten treffen dürfen.

Treffen im öffentlichen Raum sind nun für Angehörige aus fünf Haushalten ohne Begrenzung erlaubt. Dies gilt außerdem für 100 Personen aus beliebig vielen Haushalten – dann aber mit negativem Corona-Test. Für Geimpfte und Genesene gilt keine Personenbegrenzung. Kinder unter 14 Jahren zählen ebenfalls nicht dazu. Zuvor galt die Regel, dass sich zehn Menschen aus drei Haushalten treffen dürfen. Einzelhandel In Duisburg ist weiterhin der gesamte Einzelhandel geöffnet. Es gibt keine Termin- oder Testpflicht. Zudem entfällt die Sonderregelung für über 800 Quadratmeter große Geschäfte.

In Duisburg ist weiterhin der gesamte Einzelhandel geöffnet. Es gibt keine Termin- oder Testpflicht. Zudem entfällt die Sonderregelung für über 800 Quadratmeter große Geschäfte. Sport Innen und Außen ist Kontaktsport mit bis zu 100 Personen mit Test möglich. Liegt die Landesinzidenz unter 35, ist auch der Innensport ohne Test möglich. Derzeit ist das der Fall: Die Inzidenz in NRW lag am Sonntag bei 18,9. Sportveranstaltungen und Außenbereich sind mit mehr als 1000 Zuschauern möglich, wenn es eine Sitzordnung nach Schachbrettmuster und mit Sitzplan gibt. Allerdings dürfen nur 33 Prozent der Besucherkapazität genutzt werden. Das gilt auch für Sportveranstaltungen im Innenbereich, wo bis zu 1000 Zuschauer erlaubt sind. Größere Sportfeste sind ab dem 1. September mit genehmigtem Konzept möglich, dann gilt aber die Testpflicht.

Innen und Außen ist Kontaktsport mit bis zu 100 Personen mit Test möglich. Liegt die Landesinzidenz unter 35, ist auch der Innensport ohne Test möglich. Derzeit ist das der Fall: Die Inzidenz in NRW lag am Sonntag bei 18,9. Sportveranstaltungen und Außenbereich sind mit mehr als 1000 Zuschauern möglich, wenn es eine Sitzordnung nach Schachbrettmuster und mit Sitzplan gibt. Allerdings dürfen nur 33 Prozent der Besucherkapazität genutzt werden. Das gilt auch für Sportveranstaltungen im Innenbereich, wo bis zu 1000 Zuschauer erlaubt sind. Größere Sportfeste sind ab dem 1. September mit genehmigtem Konzept möglich, dann gilt aber die Testpflicht. Kultur Auch innen sind Veranstaltungen mit bis zu 1000 Getesteten, Genesenen oder Geimpften erlaubt. Das gilt auch für Konzerte, Theatervorführungen oder Kino-Vorstellungen. Ein besonderer Sitzplan nach Schachbrettmuster wird vorausgesetzt. Der Besuch von Museen, Galerien und Ausstellungen ist auch ohne Terminbuchung möglich, ein Test ist aber nach wie vor Voraussetzung. Auch der Zoo Duisburg ist geöffnet. Besucher müssen dort mittlerweile keinen negativen Schnelltest mehr vorweisen. Musikfestivals sind ab dem 1. September mit bis zu 1000 Zuschauern mit Test und Konzept möglich.

Auch innen sind Veranstaltungen mit bis zu 1000 Getesteten, Genesenen oder Geimpften erlaubt. Das gilt auch für Konzerte, Theatervorführungen oder Kino-Vorstellungen. Ein besonderer Sitzplan nach Schachbrettmuster wird vorausgesetzt. Der Besuch von Museen, Galerien und Ausstellungen ist auch ohne Terminbuchung möglich, ein Test ist aber nach wie vor Voraussetzung. Auch der Zoo Duisburg ist geöffnet. Besucher müssen dort mittlerweile keinen negativen Schnelltest mehr vorweisen. Musikfestivals sind ab dem 1. September mit bis zu 1000 Zuschauern mit Test und Konzept möglich. Freizeit Freizeiteinrichtungen wie Minigolfanlagen und Kletterparks sind geöffnet. Freibäder können nun ohne Test besucht werden, Bordelle und ähnliche Einrichtungen dagegen nur mit Test. Für Clubs und Diskotheken gilt: Verfügen sie über einen Außenbereich, dürfen sich bis zu 100 getestete Personen dort aufhalten. Bleibt die Landesinzidenz unter 35, dürfen Clubs und Diskotheken auch ihre Innenbereiche für Gäste ohne Personenbegrenzung öffnen – allerdings nur mit Test und genehmigtem Konzept.

Freizeiteinrichtungen wie Minigolfanlagen und Kletterparks sind geöffnet. Freibäder können nun ohne Test besucht werden, Bordelle und ähnliche Einrichtungen dagegen nur mit Test. Für Clubs und Diskotheken gilt: Verfügen sie über einen Außenbereich, dürfen sich bis zu 100 getestete Personen dort aufhalten. Bleibt die Landesinzidenz unter 35, dürfen Clubs und Diskotheken auch ihre Innenbereiche für Gäste ohne Personenbegrenzung öffnen – allerdings nur mit Test und genehmigtem Konzept. Großveranstaltungen Sie sind grundsätzlich erst ab dem 1. September möglich. Das gilt auch für Jahr- und Spezialmärkte mit Kirmeselementen, so lang die Inzidenz unter 35 bleibt. Ein Test ist dann nicht nötig. Volks- Schützen- und Stadtfeste mit bis zu 1000 Besuchern sind ab September mit Test und genehmigtem Konzept möglich. Wenn die Landesinzidenz unter 35 bleibt, entfällt die Besucherbegrenzung.

Sie sind grundsätzlich erst ab dem 1. September möglich. Das gilt auch für Jahr- und Spezialmärkte mit Kirmeselementen, so lang die Inzidenz unter 35 bleibt. Ein Test ist dann nicht nötig. Volks- Schützen- und Stadtfeste mit bis zu 1000 Besuchern sind ab September mit Test und genehmigtem Konzept möglich. Wenn die Landesinzidenz unter 35 bleibt, entfällt die Besucherbegrenzung. Gastronomie Der Betrieb gastronomischer Einrichtungen innen und außen ist wieder erlaubt. Im Außenbereich ist kein Test mehr erforderlich, im Innenbereich nur, wenn die Landesinzidenz wieder über 35 steigen würde.

Der Betrieb gastronomischer Einrichtungen innen und außen ist wieder erlaubt. Im Außenbereich ist kein Test mehr erforderlich, im Innenbereich nur, wenn die Landesinzidenz wieder über 35 steigen würde. Hotels Übernachtungsangebote zu privaten Zwecken in Ferienwohnungen, in Hotels, in Wohnwagen und Wohnmobilen auf Campingplätzen sind zulässig. Hotels dürfen ohne Kapazitätsbegrenzung private Übernachtungen mit voller gastronomischer Versorgung anbieten. Für Busreisen gibt es keine Kapazitätsbegrenzung mehr, wenn alle Teilnehmer aus Regionen mit einer Inzidenz von unter 35 kommen.

Übernachtungsangebote zu privaten Zwecken in Ferienwohnungen, in Hotels, in Wohnwagen und Wohnmobilen auf Campingplätzen sind zulässig. Hotels dürfen ohne Kapazitätsbegrenzung private Übernachtungen mit voller gastronomischer Versorgung anbieten. Für Busreisen gibt es keine Kapazitätsbegrenzung mehr, wenn alle Teilnehmer aus Regionen mit einer Inzidenz von unter 35 kommen. Schulen Es findet Präsenzunterricht statt. Für die Schülerinnen und Schüler sowie für das Lehrpersonal besteht weiter die Pflicht, wöchentlich zwei Selbsttests durchzuführen.

Es findet Präsenzunterricht statt. Für die Schülerinnen und Schüler sowie für das Lehrpersonal besteht weiter die Pflicht, wöchentlich zwei Selbsttests durchzuführen. Kinder und Jugendarbeit Gruppenangebote innen sind mit bis zu 30, außen mit bis zu 50 Teilnehmern möglich, ein Test ist nicht erforderlich.

Gruppenangebote innen sind mit bis zu 30, außen mit bis zu 50 Teilnehmern möglich, ein Test ist nicht erforderlich. Kindertagesbetreuung Kitas und Kindertagespflegepersonen sind in den Normalbetrieb zurückgekehrt.

Kitas und Kindertagespflegepersonen sind in den Normalbetrieb zurückgekehrt. Körpernahe Dienstleistungen Besuche beim Friseur oder Kosmetikbetrieben sind unter Einhaltung von strengen Hygienemaßnahmen zulässi

