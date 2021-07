Inzidenzstufe 0 : Das sind die aktuellen Inzidenzen und Corona-Regeln in Duisburg

Restaurants dürfen nun auch den Innenbereich öffnen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Update Duisburg Die Inzidenz in Duisburg ist auf 8,0 gestiegen. Stadtweit gibt es aktuell 65 Infizierte, 118 Menschen sind in Quarantäne. Ein Überblick.

Zuletzt hatte die Stadt hin und wieder Datenbereinigungen vorgenommen, so dass sich die Infiziertenzahlen geändert haben beziehungsweise nach unten korrigiert wurden. Nach aktuellem Stand haben sich in Duisburg 28.920 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 28.187 davon gelten als genesen. 668 Menschen sind im Zuge der Pandemie in Duisburg gestorben.

Insgesamt wurden 996.210 Corona-Tests durchgeführt. Alle städtischen Testzentren werden Ende Juli geschlossen, da genug private Betreiber vorhanden seien, so die Stadt. Termine können unter www.du-testet.de im Netz gebucht werden.

Die Virus-Mutationen machen momentan über 90 Prozent der Neuerkrankungen aus. Bisher gab es 7.845 Fälle, davon 7.681 mit der Alpha-Variante (B. 1.1.7), 80 mit der Beta-Variante (B.1.351), 83 mit der Delta-Variante (B.1.617), und mit der Gamma-Variante (P.1) 1.

Im Impfzentrum Duisburg, in den Krankenhäusern sowie bei mobilen Impfungen haben 173.358 Personen die erste Impfdosis und 139.762 Personen die zweite Impfdosis bekommen. Insgesamt wurden hierbei 313.120 Impfdosen verabreicht. Dabei verzeichnete die Stadt die Zahl der Impfungen in Krankenhäusern nur bis zum 14. April. Danach meldeten die Krankenhäuser ihre Impfungen direkt an die Kassenärztliche Vereinigung.

Ein Überblick über die neuen Regeln in der Stadt, die ab Freitag, 9. Juli, zunächst bis zum 5. August gelten sollen. Voraussetzung ist, dass die Inzidenzstufe 0 gilt, also ein Inzidenzwert von unter 10. (Hinweis: Statt eines negativen Testergebnisses kann auch ein Nachweis über eine Impfung vorgezeigt werden. Genesene müssen ein positives Testergebnis vorweisen, das mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist.)

Maskenpflicht Sie gilt zum Beispiel nur noch in Bussen und Bahnen, im Einzelhandel, in Arztpraxen, in Taxen und bei der Schülerbeförderung. Allgemein sagt das Land dazu: Die Maskenpflicht bleibt in denjenigen Bereichen bestehen, die von Menschen zwingend genutzt werden müssen, die noch kein Impfangebot erhalten haben. Ansonsten wird sie in Innenbereichen nur noch empfohlen. Die Anbieter anderer Angebote und Einrichtungen können die Maske also von sich aus weiter vorschreiben. Außerdem müssen Beschäftigte mit einem besonders nahen Kundenkontakt wie zum Beispiel beim Friseur oder im Kosmeitkstudio oder Servicekräfte in der Gastronomie weiter eine Maske tragen – oder sie verfügen über einen negativen Corona-Test. Die Regelungen zur Maskenpflicht in Schulen bleibt von den Änderungen unberührt.

Kontaktbeschränkungen und Mindestabstand Die Kontaktbeschränkungen entfallen, die Einhaltung von Mindestabständen zu anderen Personen wird weitgehend nur noch empfohlen.



Kontaktdaten Die Pflicht, die Kontaktdaten zur Nachverfolgung zu erfassen, kann weitgehend entfallen, so das Land. Die Erfassung von Kontaktdaten ist nur noch in Beherbungsbetrieben, bei außerschulischen Bildungsangeboten und beim Betrieb von Clubs, Diskotheken oder ähnlichen Einrichtungen in geschlossenen Räumen vorgeschrieben. In der Gastronomie entfällt sie dagegen.



Testpflicht Die NRW-Landesregierung verlangt die Vorlage von negativen Corona-Tests weiterhin für den Besuch von Kulturveranstaltungen (alternativ: Sitzordnung mit Mindestabständen oder nach Schachbrettmuster), von Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen (alternativ: mit Mindestabständen oder Sitzordnung nach Schachbrettmuster mit höchstens 33 Prozent der Kapazität) und bei der Beherbung von Gästen aus Regionen mit einer Inzidenz über zehn. Auch bei Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche, bei privaten Feiern ohne Mindestabstände und bei Angeboten wie Sportfesten, Volksfesten und Diskotheken sind Negativtests für alle nicht geimpften oder genesenen Personen erforderlich.

Private Feiern Bei privaten Veranstaltungen kann auf Mindestabstände und Maskenpflicht verzichtet werden, wenn auch landesweit die Sieben-Tage-Inzidenz unter zehn liegt – das ist zurzeit der Fall, am Donnerstag lag sie bei 5,7 – und bei Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmenden sämtliche nicht immunisierten Personen über einen negativen Test verfügen.

Volksfeste Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in ganz NRW unter zehn liegt, sind Volksfeste, Stadt-, Dorf- und Straßenfeste, Schützenfeste, Weinfeste und ähnliche Festveranstaltungen wieder möglich, sofern sämtliche teilnehmenden Personen über einen negativen Test verfügen. Wenn keine Zugangskontrollen erfolgen, müssen die Veranstalter verpflichtend stichprobenhafte Kontrollen durchführen und die Besucher über die Notwendigkeit des Negativtests informieren, zum Beispiel über Aushänge.

Sport-Großveranstaltungen Sie sind zulässig. Aber ab 5000 Zuschauer (inklusive immunisierte Personen) müssen alle nicht immunisierten Personen einen negativen Corona-Test haben. Zudem muss die Zuschauerzahl auf höchstens 25.000 Personen, maximal aber 50 Prozent der Kapazität beschränkt werden. Wie berichtet plant der MSV Duisburg, 10.000 Zuschauer zu seinen Heimspielen zuzulassen. Außerdem ist ein Hygienekonzept vorgeschrieben, das weitere Beschränkungen vorsehen muss, zum Beispiel zum Alkoholausschank.

