Inzidenz steigt auf 61,4 : Das sind die aktuellen Inzidenzen und Corona-Regeln in Duisburg

Restaurants dürfen nun auch den Innenbereich öffnen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Update Duisburg Die Inzidenz in Duisburg ist auf 61,4 gestiegen, nachdem sie am Vortag noch bei 58,6 gelegen hatte. Insgesamt sind in Duisburg derzeit 411 Menschen inifiziert. Die aktuellen Regeln lesen Sie hier im Überblick.

Nach aktuellem Stand haben sich in Duisburg 29.664 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 28.585 davon gelten als genesen. 668 Menschen sind im Zuge der Pandemie in Duisburg gestorben.

Insgesamt wurden 1.111.457 Corona-Tests durchgeführt. Als einziges städtisches Testzentrum bleibt das am Theater am Marientor geöffnet. Termine können unter www.du-testet.de im Netz gebucht werden.

Ein Überblick über die neuen Regeln, die seit Montag, 16. August gelten.

Kontaktbeschränkungen Für Geimpfte und Genesene gibt es keine Einschränkungen. Für alle anderen gilt: Im öffentlichen Raum dürfen sich beliebig viele Menschen aus bis zu drei Haushalten treffen.

Veranstaltungen/Partys Private Partys sind unzulässig. Eine Ausnahmeregelung wurde für zuvor geplante Hochzeitsfeiern erlassen: Sie dürfen stattfinden – auch ohne Abstandsregeln und mit Tanz. Privatveranstaltungen sind außen mit bis zu 100 Teilnehmern, innen mit bis zu 50 Teilnehmern und Test erlaubt.

Gastronomie Auch hier werden die Regeln wieder verschärft. Die Außengastronomie darf weiter offen bleiben, hier sind keine Tests notwendig. Im Innenbereich besteht eine Test- und Platzpflicht. Kantinen dürfen auch weiter geöffnet bleiben.

Einzelhandel Geschäfte, die nicht der Grundversorgung (Lebensmittel etc.) dienen, dürfen nur noch eine Person pro zehn Quadratmeter einlassen.

Freizeit Bäder, Saunen, Indoorspielplätze können nur noch von Getesteten besucht werden, zudem gibt es Personenbegrenzungen. Clubs und Diskotheken müssen wieder schließen, auch diejenigen mit Außenbereich.

Tourismus Bei Busreisen gibt es wieder Einschränkungen, in Hotels und Beherbergungsstätten ist eine volle gastronomische Versorgung privater Gäste weiter zulässig.



Kultur Konzerte innen, Theater, Oper und Kino sind mit maximal 500 Personen, Sitzplan und Test möglich. Bei der bisher geltenden Inzidenzstufe 1 war das noch mit bis zu 1000 Besuchern zulässig. Museen und ähnliche Einrichtungen können aber auch weiter ohne einen zuvor vereinbarten Termin besucht werden.

Außerschulische Bildung Präsenzunterricht mit Test ist auch ohne Einhaltung eines Mindestabstands möglich, allerdings nur mit festen Plätzen nach einem Sitzplan. Musikunterricht mit Gesang und/oder Blasinstrumenten ist nur noch mit maximal zehn Personen mit Test möglich.

Sport Kontaktsport außen ist nun nur noch mit maximal 25 Personen (bisher: 100) möglich, ein Test ist erforderlich. Kontaktfreier Sport außen ist ohne Begrenzung und ohne Test möglich. Bei Außensport sind nur noch 1000 ungeimpfte Zuschauer beziehungsweise 33 Prozent der Kapazität ohne Test zulässig. Im Innenbereich sind maximal 500 Zuschauer erlaubt, dann aber mit Sitzplan und Test. Kontaktfreier Sport im Innenbereich (inklusive Fitnessstudios) ist ohne Beschränkung möglich, Kontaktsport dann nur noch mit höchstens zwölf Personen, jeweils mit Kontaktverfolgung und Test.

Weitere Informationen zu einzelnen Regelungen sind im Internet unter https://www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw zu finden.

