Inzidenzstufe 0 : Das sind die aktuellen Regeln und Corona-Regeln in Duisburg

Update Duisburg In den vergangenen 24 Stunden sind in Duisburg zwei neue Infektionen mit Corona festgestellt worden. Die Inzidenz steigt auf 5,8 – es ist der höchste Wert der vergangenen zwei Wochen. Stadtweit gibt es aktuell 41 Infizierte. Ein Überblick.

Maskenpflicht Sie gilt zum Beispiel nur noch in Bussen und Bahnen, im Einzelhandel, in Arztpraxen, in Taxen und bei der Schülerbeförderung. Allgemein sagt das Land dazu: Die Maskenpflicht bleibt in denjenigen Bereichen bestehen, die von Menschen zwingend genutzt werden müssen, die noch kein Impfangebot erhalten haben. Ansonsten wird sie in Innenbereichen nur noch empfohlen. Die Anbieter anderer Angebote und Einrichtungen können die Maske also von sich aus weiter vorschreiben. Außerdem müssen Beschäftigte mit einem besonders nahen Kundenkontakt wie zum Beispiel beim Friseur oder im Kosmeitkstudio oder Servicekräfte in der Gastronomie weiter eine Maske tragen – oder sie verfügen über einen negativen Corona-Test. Die Regelungen zur Maskenpflicht in Schulen bleibt von den Änderungen unberührt.