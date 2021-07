Inzidenz steigt wieder über 10 : Das sind die aktuellen Inzidenzen und Corona-Regeln in Duisburg

Update Duisburg Die Inzidenz in Duisburg ist von 14,8 auf 18,4 gestiegen, nachdem innerhalb von 24 Stunden 21 Neuinfektionen hinzugekommen waren. Seit Montag gelten wieder die Regeln der Inzidenzstufe 1. Ein Überblick.

Nach aktuellem Stand haben sich in Duisburg 29.019 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 28.229 davon gelten als genesen. 669 Menschen sind im Zuge der Pandemie in Duisburg gestorben.

Insgesamt wurden 1.027.346 Corona-Tests durchgeführt. Sechs von sieben städtischen Testzentren werden Ende Juli geschlossen, da genug private Betreiber vorhanden seien, so die Stadt. Als einziges städtisches Testzentrum bleibt das am Theater am Marientor geöffnet. Termine können unter www.du-testet.de im Netz gebucht werden.

Maskenpflicht Sie gilt nicht mehr nur noch in Bussen und Bahnen, im Einzelhandel, in Arztpraxen, in Taxen und bei der Schülerbeförderung. Auch in Innenräumen von Gaststätten, in Museen, Zoos, bei Bildungsveranstaltungen, Gottesdiensten, Versammlungen, körpernahen Dienstleistungen und generell für den Kundenverkehr geöffneten Innenräumen muss wieder eine medizinische Maske getragen werden. Ausnahmen gelten bei Veranstaltungen mit festen Sitzplan für Geimpfte, Genesene und Getestete. Zudem ohne Test in Bibliotheken und der Gastronomie.