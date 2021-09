Inzidenz sinkt leicht : Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Duisburg

Update Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg sinkt leicht und liegt nun bei 132,3. Insgesamt sind in Duisburg derzeit 319 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die aktuellen Zahlen lesen Sie hier im Überblick.

Nach aktuellem Stand (8. September, 20 Uhr) haben sich in Duisburg insgesamt 32.133 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 31.136 davon gelten als genesen. 676 Menschen sind im Zuge der Pandemie in Duisburg verstorben. Insgesamt wurden 1.242.151 Corona-Tests durchgeführt. Als einziges städtisches Testzentrum bleibt das am Theater am Marientor geöffnet. Termine können unter www.du-testet.de im Netz gebucht werden.