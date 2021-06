Corona-Pandemie : Diese Lockerungen gelten ab Freitag in Duisburg

In Duisburg – hier ein Bild vom Impf- und Testzentrum im Theater am Marientor – sind die Zahlen der Covid-19-Infizierten weiter hoch. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Update Duisburg In Duisburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mehr als fünf Tage in Folge unter 50. Ab Freitag treten deshalb weitere Lockerungen in Kraft. Unter anderem dürfen Restaurants dann innen öffnen und auch Sport im Fitnessstudio ist wieder möglich. Wir geben einen Überblick.

Seit Pfingstmontag ist die Bundesnotbremse in Duisburg außer Kraft, ab Freitag gelten in der Stadt weitere Corona-Lockerungen. Die Inzidenz liegt dann mehr als fünf Tage unter dem Wert von 50. Ein Überblick über die neuen Regeln in der Stadt. (Hinweis: Statt eines negativen Testergebnisses kann auch ein Nachweis über eine Impfung vorgezeigt werden. Genesene müssen ein positives Testergebnis vorweisen, das mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist.)

Ausgangsbeschränkung Die Ausgangssperre entfällt vollständig solange die Inzidenz unter 100 bleibt.

Die Ausgangssperre entfällt vollständig solange die Inzidenz unter 100 bleibt. Private Kontakte Treffen im öffentlichen Raum sind ab Freitag nun mit zehn Menschen aus drei Haushalten erlaubt. Für Geimpfte und Genesene gilt keine Personenbegrenzung. Kinder unter 14 Jahren zählen ebenfalls nicht dazu. Zuvor galt die Regel, dass sich nur zwei Haushalte treffen dürfen.

Treffen im öffentlichen Raum sind ab Freitag nun mit zehn Menschen aus drei Haushalten erlaubt. Für Geimpfte und Genesene gilt keine Personenbegrenzung. Kinder unter 14 Jahren zählen ebenfalls nicht dazu. Zuvor galt die Regel, dass sich nur zwei Haushalte treffen dürfen. Supermärkte Die Kundenzahl ist je nach Größe des Geschäfts noch immer beschränkt, es gilt nach wie vor auch die Maskenpflicht. Nun dürfen aber mehr Menschen gleichzeitig in die Geschäfte, ab Freitag ist pro zehn Quadratmeter ein Kunde zugelassen. Geöffnet haben u.a. auch Tankstellen, Wochenmärkte, Kioske, Baumärkte, Blumenläden und Tierhandlungen.

Einzelhandel In Duisburg ist weiterhin der gesamte Einzelhandel geöffnet. Es gibt keine Termin- oder Testpflicht.



Einzelhandel In Duisburg ist weiterhin der gesamte Einzelhandel geöffnet. Es gibt keine Termin- oder Testpflicht.

In Duisburg ist weiterhin der gesamte Einzelhandel geöffnet. Es gibt keine Termin- oder Testpflicht. Sport Im Freien darf Individualsport (z.B. Joggen, Fahrradfahren, Golf) oder kontaktfreier Sport (z.B. Yoga, Gymnastik) nun ohne Personenbegrenzung ausgeübt werden. Kontaktsport darf mit bis zu 25 Personen, negativem Testnachweis und sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit betrieben werden. Auch Fitnessstudios öffnen wieder – dort ist allerdings ebenfalls ein negatives Testergebnis Pflicht. In Innenräumen ist Kontaktsport mit bis zu zwölf Personen und Testnachweis möglich.

Im Freien darf Individualsport (z.B. Joggen, Fahrradfahren, Golf) oder kontaktfreier Sport (z.B. Yoga, Gymnastik) nun ohne Personenbegrenzung ausgeübt werden. Kontaktsport darf mit bis zu 25 Personen, negativem Testnachweis und sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit betrieben werden. Auch Fitnessstudios öffnen wieder – dort ist allerdings ebenfalls ein negatives Testergebnis Pflicht. In Innenräumen ist Kontaktsport mit bis zu zwölf Personen und Testnachweis möglich. Kultur Auch innen sind ab Freitag Veranstaltungen mit bis zu 500 Getesteten, Genesenen oder Geimpften erlaubt. Das gilt auch für Konzerte, Theatervorführungen oder Kino-Vorstellungen. Ein besonderer Sitzplan nach Schachbrettmuster wird vorausgesetzt. Der Besuch von Museen, Galerien und Ausstellungen ist auch ohne Terminbuchung möglich, ein Test ist aber nach wie vor Voraussetzung. Auch der Zoo Duisburg ist geöffnet. Besucher müssen dort mittlerweile keinen negativen Schnelltest mehr vorweisen.

Auch innen sind ab Freitag Veranstaltungen mit bis zu 500 Getesteten, Genesenen oder Geimpften erlaubt. Das gilt auch für Konzerte, Theatervorführungen oder Kino-Vorstellungen. Ein besonderer Sitzplan nach Schachbrettmuster wird vorausgesetzt. Der Besuch von Museen, Galerien und Ausstellungen ist auch ohne Terminbuchung möglich, ein Test ist aber nach wie vor Voraussetzung. Auch der Zoo Duisburg ist geöffnet. Besucher müssen dort mittlerweile keinen negativen Schnelltest mehr vorweisen. Freizeit Freizeiteinrichtungen wie Minigolfanlagen und Kletterparks sind für Besucher mit negativem Testergebnis geöffnet. Der Besuch von Schwimm- und Spaßbädern, Saunen, Thermen und ähnlichen Einrichtungen ist mit Negativtest ab Freitag ebenfalls erlaubt, wobei die Anzahl gleichzeitig anwesender Gäste eine Person pro sieben Quadratmeter nicht übersteigen darf.

Freizeiteinrichtungen wie Minigolfanlagen und Kletterparks sind für Besucher mit negativem Testergebnis geöffnet. Der Besuch von Schwimm- und Spaßbädern, Saunen, Thermen und ähnlichen Einrichtungen ist mit Negativtest ab Freitag ebenfalls erlaubt, wobei die Anzahl gleichzeitig anwesender Gäste eine Person pro sieben Quadratmeter nicht übersteigen darf. Gastronomie Der Betrieb gastronomischer Einrichtungen ist wieder erlaubt, die Gäste dürfen ab Freitag auch mit negativem Testergebnis drinnen sitzen, solange ihnen ein fester Platz zugeordnet wird. Draußen ist kein Test mehr notwendig.

Der Betrieb gastronomischer Einrichtungen ist wieder erlaubt, die Gäste dürfen ab Freitag auch mit negativem Testergebnis drinnen sitzen, solange ihnen ein fester Platz zugeordnet wird. Draußen ist kein Test mehr notwendig. Hotels Übernachtungsangebote zu privaten Zwecken in Ferienwohnungen, in Hotels, in Wohnwagen und Wohnmobilen auf Campingplätzen sind mit bestätigtem negativem Schnelltests zulässig. Hotels dürfen ohne Kapazitätsbegrenzung private Übernachtungen mit voller gastronomischer Versorgung anbieten.

Übernachtungsangebote zu privaten Zwecken in Ferienwohnungen, in Hotels, in Wohnwagen und Wohnmobilen auf Campingplätzen sind mit bestätigtem negativem Schnelltests zulässig. Hotels dürfen ohne Kapazitätsbegrenzung private Übernachtungen mit voller gastronomischer Versorgung anbieten. Schulen Es findet Präsenzunterricht statt. Für die Schülerinnen und Schüler sowie für das Lehrpersonal besteht weiter die Pflicht, wöchentlich zwei Selbsttests durchzuführen.

Es findet Präsenzunterricht statt. Für die Schülerinnen und Schüler sowie für das Lehrpersonal besteht weiter die Pflicht, wöchentlich zwei Selbsttests durchzuführen. Kindertagesbetreuung Kitas und Kindertagespflegepersonen bleiben im eingeschränkten Regelbetrieb.

Kitas und Kindertagespflegepersonen bleiben im eingeschränkten Regelbetrieb. Körpernahe Dienstleistungen Besuche beim Friseur oder Kosmetikbetrieben sind unter Einhaltung von strengen Hygienemaßnahmen zulässig.

Derzeit (Stand: 31. Mai, 20 Uhr) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg bei 44,1. Am Dienstag hatte sie noch bei 46,1 gelegen. Der Wert liegt damit stabil seit fünf Werktagen unter der 50er-Marke. In Duisburg treten damit am Freitag weitere Lockerungen in Kraft.

Insgesamt haben sich in Duisburg 28.547 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 655 Infizierte sind verstorben. 27.503 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 389 Infizierte in der Stadt gibt. Insgesamt wurden 698.721 Corona-Tests durchgeführt.

Den höchsten Inzidenzwert in der 21. Kalenderwoche (24. bis 30. Mai) hatte Hamborn mit 52,8. Hamborn war damit der einzige Stadtbezirk, in dem die Inzidenz noch über 50 lag. Die Inzidenz der übrigen Bezirke: Rheinhausen 40,9; Mitte und Meiderich/Beeck jeweils 38,5; Walsum 37,8; Süden 35,7 und Homberg/Ruhrort/Baerl 31,8. Im gesamten Stadtbezirk gab es in der 21, Kalenderwoche 205 Neuinfektionen, was einer Inzidenz von 41,0 entspricht.

Hinweis: Die Daten, die unseren Grafiken zugrunde liegen, stammen vom Robert-Koch-Institut. In einigen unserer Artikel sind die Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter die Basis der Berichterstattung und können davon abweichen. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

