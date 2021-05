Corona-Pandemie : Das sind die aktuellen Regeln und Inzidenzen in Duisburg

In Duisburg – hier ein Bild vom Impf- und Testzentrum im Theater am Marientor – sind die Zahlen der Covid-19-Infizierten weiter hoch. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Update Duisburg Ab Pfingstmontag sind in Duisburg Lockerungen denkbar, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz bis dahin unter der 100er-Marke bleibt. Zunächst gelten allerdings noch die Regeln der Bundesnotbremse. Ein Überblick.

Derzeit (Stand: 18. Mai, 20 Uhr) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg bei 82,0. Sie liegt damit den zweiten Tag in Folge unter der 100er-Marke. Erst wenn dies fünf Werktage am Stück der Fall ist, tritt am übernächsten Tag die Bundesnotbremse außer Kraft. In Duisburg könnte das frühestens am Pfingstmontag der Fall sein. Ein Überblick über die derzeit geltenden Regeln.