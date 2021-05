Corona-Pandemie : Duisburg öffnet Gastronomie, Handel und Museen

In Duisburg – hier ein Bild vom Impf- und Testzentrum im Theater am Marientor – sind die Zahlen der Covid-19-Infizierten weiter hoch. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Update Duisburg In Duisburg liegt die Inzidenz stabil unter 100. Seit Pfingstmontag sind deshalb die Corona-Regeln gelockert. Die Ausgangssperre entfällt, Wirte und Hotels dürfen wieder Gäste empfangen, auch Sport ist draußen wieder möglich. Wir geben einen Überblick.

Derzeit (Stand: 22. Mai, 20 Uhr) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg bei 67,0. Sie liegt damit seit Freitag, 21. Mai, den fünften Tag in Folge unter der 100er-Marke. Seit Pfingstmontag ist damit die Bundesnotbremse in Duisburg außer Kraft. Ein Überblick über die derzeit geltenden Regeln in der Stadt. (Hinweis: Statt eines negativen Testergebnisses kann auch ein Nachweis über eine Impfung vorgezeigt werden. Genesene müssen ein positives Testergebnis vorweisen, das mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist.)