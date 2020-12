Diese neuen Regeln gelten : Kontaktbeschränkung erneut verschärft

Die Stadt verschärft die Bestimmungen zur Kontaktbeschränkung noch einmal. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Zusammenkünfte im öffentlichen Raum sind in Duisburg nur noch mit zwei Personen erlaubt. Menschen aus einem Hausstand dürfen nur noch eine weitere Person treffen. Tägliche Schnelltests für Mitarbeiter in Altenheimen lehnt das Land ab. Wir erklären, was sich sonst noch ändert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit der neuen Allgemeinverfügung sind in Duisburg ab 16. Dezember, 0 Uhr, abweichend von der Coronaschutzverordnung, Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum von mehr als zwei Personen – oder von Personen eines Hausstandes mit mehr als einer weiteren Person – untersagt. Kinder bis einschließlich 14 Jahren und unterstützungsbedürftige Personen bleiben von dieser Regelung ausgenommen. Das teilte die Stadt am Dienstagnachmittag mit.

Aufgrund der „weiterhin überdurchschnittlich hohen Wocheninzidenz“ und des „sehr dynamischen Infektionsgeschehens“ in Duisburg habe der Krisenstab beschlossen, alle Duisburger durch weitere Maßnahmen zu schützen. Da diese Maßnahmen jedoch nur im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) angeordnet werden dürften, könne die Stadt Duisburg ihre Beschlüsse „nur bedingt“ umsetzen.

INFO Philharmoniker beenden Adventsaktion Klingender Kalender Seit dem 1. Dezember haben wechselnde Ensembles der Duisburger Philharmoniker täglich zwischen 17 und 18 Uhr von den Fenstern des Theaters aus musiziert, um Passanten eine Freude zu machen. Mit diesen kleinen Musikdarbietungen wollten die Philharmoniker frohe Gefühle in einer Vorweihnachtszeit wecken, die vielen Menschen aufgrund der Corona-Pandemie Sorgen, Verzicht und Verlust bringt. Umso mehr bedauere das Orchester, dass der klingende Adventskalender ab Mittwoch, 16. Dezember, eingestellt werden müsse.

Gescheitert ist die Stadt mit ihrem Vorschlag, Gästen und Besuchern den Zugang zu Alteneinrichtungen nur mit einem Schnelltest zu gestatten, der nicht älter als 24 Stunden ist. Auch Mitarbeiten in Seniorenheimen sollten sich einem täglichen Schnelltest unterziehen, hatte die Stadt gefordert. Aufgrund „der besonderen Schutzwürdigkeit von Bewohnern in Senioren und Alteneinrichtungen“ hatte der Krisenstab beim Land die Zustimmung erbeten, auch hier die Regeln gegenüber der Coronaschutzverordnung zu verschärfen. Diese Verschärfungen seien vom Landesministerium für Gesundheit allerdings nicht mitgetragen worden. Die Stadt Duisburg werde dennoch „weiter intensiv den Austausch mit den Betreibern der Einrichtungen und mit dem Landesministerium vorantreiben“, hieß es gestern. Die Hilfsangebote der Stadt, zu denen die Versorgung mit Schnelltests und die Möglichkeit von Testungen im TaM gehören, blieben bestehen. Die Stadt appelliert aber auch „eindringlich“ an die Betreiber der Einrichtungen, dass „diese Ihren Pflichten nachkommen, ihre Bewohner und Mitarbeiter ausreichend zu schützen und entsprechende Maßnahmen eigenständig zu treffen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Volkshochschule Duisburg stellt auch bei den Weiterbildungsangeboten, die zuletzt noch zulässig waren, den Präsenzbetrieb ein. Im Zweiten Bildungsweg wird der Unterricht im Zeitraum bis zum 18. Dezember auf Homeschooling umgestellt. Alle geplanten Klausuren werden auf Januar 2021 verschoben. Zudem verlängert die Volkshochschule die Ferien vom 21. Dezember bis zum 10. Januar.

Auch in der Musik- und Kunstschule darf kein Unterricht mehr vor Ort stattfinden. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag dieser Woche werde der Unterricht auf die „erprobten digitalen Angebote“ umgestellt, teilte die Stadt jetzt mit.

Auch die Duisburger Bibliotheken sind ab Mittwoch, 16. Dezember, bis zum 10. Januar geschlossen. er Bücherbus ist auch nicht mehr unterwegs. Wer ein ausgeliehenes Medium noch nicht zurückgebracht hat, braucht sich aber keine Sorgen zu machen: Die Ausleihfristen werden automatisch verlängert.

Der Versorger Netze Duisburg hat am Dienstag die Bürger aufgefordert, die Zählerstände bei Strom, Gas und Wasser selbst abzulesen und mitzuteilen, wenn sie per Post dazu aufgefordert werden. Die Zählerableser der Netze Duisburg werden nur noch in geringem Umfang ohne Kundenkontakt ablesen.

Das myBus-Angebot der DVG ist zunächst eingestellt.

(mtm)