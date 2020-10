Nach Düsseldorf und Köln : Auch Duisburg erlässt Maskenpflicht im Freien

Nun also doch: Die Maskenpflicht gilt in Duisburg nun auch in der Öffentlichkeit. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Entscheidung fiel am Mittwochnachmittag: In belebten Straßen müssen die Bürger in Duisburg nun auch in der Öffentlichkeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch der Kontaktsport wird eingeschränkt. Wir geben einen Überblick.

Der dramatische Anstieg der Fallzahlen hatte es in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, nun reagiert die Stadt: Auch die Stadt Duisburg verhängt nun eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, ähnlich wie Köln und Düsseldorf. Das gab die Verwaltung am Mittwochnachmittag bekannt. Demnach gilt in den Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen künftig die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Sie gilt an allen Tagen jeweils von 7 Uhr morgens und mit einem Nachlauf von einer halben Stunde nach Ablauf der Sperrstunde am Abend, also bis 23.30 Uhr. Betroffen sind folgende Straßen in den jeweiligen Bezirken der Stadt:

Walsum Kometenplatz und Franz-Lenze-Platz

Hamborn Jägerstraße, Hamborner Altmarkt, Rathausstraße zwischen Duisburger Straße und Hinter dem Rathaus, August-Bebel-Platz, Kaiser-Wilhelm-Straße (zwischen Egonstraße und Weseler Straße), Kaiser-Friedrich-Straße (zwischen Weseler Straße und Roonstraße) und Weseler Straße (zwischen Wolfstraße und Grillostraße).

Meiderich/Beeck Von-der-Mark-Straße (zwischen Auf dem Damm und Am Bahnhof) und Holtener Straße (zwischen Fiskusstraße und Lehrer Straße).

Homberg/Ruhrort/Baerl Augustastraße (zwischen Moerser Straße und Viktoriastraße)

Mitte Münzstraße (zwischen Peterstal und Steinsche Gasse), Kasinostraße (zwischen Beeckstraße und Steinsche Gasse), Kuhstraße, Königstraße, Sonnenwall, Düsseldorfer Straße zwischen Königstraße und Friedrich-Wilhelm-Straße, Claubergstraße (zwischen Königstraße und Börsenstraße), Tonhallenstraße (zwischen Königstraße und Am Buchenbaum), Hohe Straße (zwischen Königstraße und Am Buchenbaum), König-Heinrich-Platz, Portsmouthplatz, Oststraße (zwischen Bismarckstraße und Grabenstraße), Wanheimer Straße (zwischen Heerstraße und Wörthstraße), Platz vor der Pauluskirche, Fischerstraße (zwischen Hultschiner Straße und Düsseldorfer Straße).

Rheinhausen Friedrich-Alfred-Straße (zwischen Krefelder Straße und Günterstraße)