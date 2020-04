Coronavirus in Duisburg : Lebensmittelindustrie: Beschäftigte im Dauerstress

Damit die Regale immer voll sind, hat die Lebensmittelbranche momentan mehr als genug zu tun. Foto: dpa/Jens Büttner

Duisburg In der Lebensmittelversorgung drohen keine Engpässe. Damit das so bleibt, arbeiten die rund 2300 Beschäftigten in der Lebensmittelindustrie in Duisburg in Volllast.

Rund 2300 Duisburgerinnen und Duisburger, die in der Lebensmittelbranche arbeiten, leisteten in der Coronavirus-Pandemie einen entscheidenden Beitrag dafür, dass Essen und Trinken nicht knapp werden. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) jetzt hingewiesen. „Überstunden und Extra-Schichten sind in der Lebensmittelindustrie schon seit Wochen an der Tagesordnung. Die Menschen arbeiten am Limit, damit Aldi, Lidl, Rewe, Edeka & Co. die Ware nicht ausgeht“, sagt Hans-Jürgen Hufer von der NGG-Region Nordrhein. Die Politik habe dies erkannt und die Lebensmittelbranche für „systemrelevant“ erklärt.

„Klar ist, dass die Versorgung mit Lebensmitteln an der Industrie, aber auch am Bäcker- und Fleischerhandwerk nicht scheitert. Wenn Nudelregale einmal leer oder Tiefkühlpizzen ausverkauft sind, dann liegt das vor allem an übertriebenen Hamsterkäufen und an Problemen in der Logistik“, so Hufer. deutlich. Kritik übt der Gewerkschafter an den Vorgaben von Supermarktketten. Die Konzerne forderten von den Herstellern auf der einen Seite, in der Krise noch schneller und noch mehr zu produzieren. Zugleich wolle man die Preise drücken. „Das geht auf Kosten der Mitarbeiter, die ohnehin unter Volllast arbeiten“, so Hufer.

Die Beschäftigten stehen zurzeit unter Dauerstress. Foto: NGG

Da es in der Lebensmittelindustrie derzeit keinerlei Versorgungsengpässe gebe, warnt die NGG vor Eingriffen in das Arbeitszeitgesetz. „Corona darf nicht dafür herhalten, die Höchstgrenzen bei der Arbeitszeit auszuhebeln. In Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen haben wir in der Lebensmittelindustrie längst die nötige Flexibilität, um Hochphasen zu stemmen. Sonst wären die Supermarktregale ja längst leer“, betont der Gewerkschafter. Das derzeit gültige Arbeitszeitgesetz setze ein klares Limit: nicht mehr als zehn Stunden am Tag und nicht mehr als 60 Stunden pro Woche. Die Firmen müssten dafür sorgen, dass genug Schutzkleidung da ist und die Abstandsregeln – etwa an Produktionsstraßen – eingehalten werden.

Arbeitnehmer-Infos zur Coronavirus-Pandemie – von der notwendigen Vorsorge am Arbeitsplatz durch die Arbeitgeber über die Kinderbetreuung und wichtige Azubi-Fragen bis hin zu Fieberkontrollen am Werkstor – hat die NGG online gestellt: www.ngg.net/corona

(mtm)