Wie sich die Corona-Zahlen in den Stadtbezirken entwickeln : Inzidenz in Hamborn steigt auf 346,0

In Duisburg sind 15,8 Prozent der Betten auf den Intensivstationen derzeit noch frei. Foto: dpa/Domenico Stinellis

Der deutliche Anstieg an Fällen im Duisburger Norden liegt auch an Ausbrüchen in Altenheimen. Die Belastung mit Covid-19 ist in den einzelnen Duisburger Stadtbezirken sehr unterschiedlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(mtm) Duisburg bleibt ein Corona-Hotsport – insbesondere wegen der nach wie vor besonders hohen Fallzahlen in den nördlichen Stadtbezirken. Das belegen die Zahlen der 50. Kalenderwoche (7. bis 13. Dezember), die die Stadt am Dienstag veröffentlicht hat. Danach sind die Zahlen nur in den Stadtbezirken Walsum, Mitte und Rheinhausen gesunken, in den andern vier Bezirken gestiegen – wenn auch unterschiedlich stark.

„Insgesamt ist das Infektionsgeschehen weitgehend stabil geblieben“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Das ist allerdings darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Sieben-Tage-Inzidenz in einigen Bezirken sinkt, in anderen ansteigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen innerhalb von einer Woche positiv getestet werden, umgerechnet auf 100.000 Einwohner. Die jüngste Entwicklung in Duisburg hat die Schere zwischen den Stadtbezirken noch weiter auseinander klaffen lassen. So ist die Inzidenz in Hamborn mit 346,0 mehr als doppelt so hoch wie beispielsweise in der Stadtmitte, in Homberg/Ruhrort/Baerl, im Süden oder in Rheinhausen.

Schon in den Vorwochen hatte Hamborn immer ganz vorne gelegen. Diesmal begründet die Stadt dies mit Ausbrüchen in Alteneinrichtungen. Die hat es auch in Altenheimen in Meiderich gegeben, zum Beispiel im Werner-Brölsch-Haus (33 Fälle) und im Peter-Kuhn-Haus (29), beides Einrichtungen des Evangelischen Christophoruswerkes (siehe Seite C 2). Aber auch andere Träger haben mit Ausbrüchen in Seniorenheimen zu kämpfen. Die Durchführung zahlreicher Schnelltests für Bewohner, Pflegekräfte und Angehörige sorgt dabei für einen enormen zusätzlichen Arbeitsaufwand für die Beschäftigten.

Wegen eines Fehlers bei der Datenübertragung durch das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen seien für Duisburg falsche Zahlen übermittelt worden, teilte die Stadt am Dienstag mit. So gibt das Robert-Koch-Institut für Duisburg eine aktuelle Inzidenzzahl von von 200,7 an, die Stadt selbst schätzt sie aber auf etwa 210. Ab einer Inzidenz von 200 zählt eine Stadt als Risikogebiet, an denen härtere Maßnahmen möglich sind. Im NRW-Vergleich gehörte Duisburg bislang stets zu den am höchsten belasteten Gebieten. Inzwischen sind die Zahlen in anderen Regionen des Landes aber noch deutlich höher, zum Beispiel im Landkreis Lippe (303,0), Solingen (259,3) oder Recklinghausen (249.9).

Angespannt, aber nicht dramatisch bleibt die Lage in den Intensivstationen der Duisburger Krankenhäuser. 176 von 218 Betten sind belegt, 38 davon mit Covid-Patienten. 23 von ihnen müssen zurzeit künstlich beatmet werden. 15,8 Prozent der Intensivbetten sind noch frei – das entspricht in etwa dem aktuellen Landesschnitt in den NRW-Krankenhäusern.