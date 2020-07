Corona : Zahl der Fälle in Duisburg sinkt leicht

Duisburg Die Zahl der Corona-Fälle in Duisburg geht wieder zurück. Derzeit sind nur noch 158 Menschen infiziert, 23 weniger als noch am Montag. Die Stadt weist auf eine Quarantäne-Verordnung hin.

Die Stadt Duisburg vermeldet einen leichten Rückgang bei der Zahl der Corona-Infizierten. Aktuell (Stand: 1. Juli, 20 Uhr) leben derzeit 158 infizierte Menschen in der Stadt. Am vergangenen Montag waren es noch 181 gewesen. Insgesamt haben sich in Duisburg 1530 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, 1316 gelten inzwischen als genesen, 56 sind gestorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 22.166 Tests vorgenommen.