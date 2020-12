Corona-Pandemie : Acht Corona-Tote binnen 24 Stunden

Nach wie vor infizieren sich in Duisburg viele Menschen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Duisburg Die Zahl der Menschen in Duisburg, die an oder mit Corona gestorben sind, hat sich innerhalb von 24 Stunden von 245 um acht auf 253 erhöht. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 214,6.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zahl der Infizierten in Duisburg bleibt auf einem hohen Niveau. Derzeit (Stand: 15. Dezember, 20 Uhr) leben 1195 Menschen in der Stadt, die an Covid-19 erkrankt sind. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 214,6. Insgesamt haben sich in Duisburg 13.273 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt – eine Zunahme von 90 innerhalb von 24 Stunden. 11.825 Menschen gelten inzwischen als genesen, 253 sind verstorben.

In Duisburg wurden bisher insgesamt 103.961 Tests durchgeführt. Rein rechnerisch wäre damit schon mehr als jeder fünfte Duisburger einmal getestet worden. Das ist aber nur eine rechnerische Größe, denn viele Bürger sind ja bereits mehrfach getestet worden. Die tatsächliche Zahl der Tests liegt aber noch deutlich höher, denn die in den Krankenhäusern erhobenen Tests tauchen in der städtischen Statistik nicht auf.

In den städtischen Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen gilt seit Donnerstag, 22. Oktober, die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dies galt bisher in der Zeit von 7 bis 23.30 Uhr. Ab dem 26. November gilt diese Pflicht nur noch von 7 bis 20 Uhr. Das teilte die Stadt jetzt mit. Insbesondere durch das eingeschränkte Angebot der Gastronomie ergebe sich eine geringere Aufenthaltsfrequenz von Personen in diesen Bereichen, so dass die Maskenpflicht hier nur noch bis 20 Uhr gelte.

Zur Quarantäneregelung teilt die Stadt folgendes mit: Schon bevor sie vom Gesundheitsamt kontaktiert werden, müssten sich Duisburger umgehend nach Erhalt eines positiven Coronatests in häusliche Quarantäne begeben.

Für Infizierte dauere die Isolation zehn Tage ab dem Tag, an dem der Infizierte getestet wurde. Positiv Getestete, die am neunten und zehnten Tag ununterbrochen keine Beschwerden mehr gehabt haben, dürften das Haus am nächsten Tag wieder verlassen. Ansonsten kommuniziere das Gesundheitsamt „individuell eine eventuelle Verlängerung“, so die Stadt. Die Menschen, die mit dem positiv Getesteten in einem Haushalt zusammen leben oder nahen Kontakt zu ihm hatten, müssten insgesamt für 14 Tage in Quarantäne, wieder gerechnet ab dem Datum des Tests

Der Krisenstab der Stadt Duisburg hat Ende Oktober durch eine Allgemeinverfügung festgelegt, dass im öffentlichen Raum nur noch zwei Personen zusammenkommen dürfen. Die bisherigen Ausnahmen, die in der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen festgelegt sind, gelten auch weiterhin. Das bedeutet, dass sich mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum nur dann aufhalten dürfen, wenn es sich

ausschließlich um Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner,

ausschließlich um Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften,

um die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen oder feste Gruppen von Kindern, die in einer Einrichtung im Sinne der Coronabetreuungsverordnung ohne Einhaltung von Mindestabständen betreut werden dürfen, oder

um zwingend notwendige Zusammenkünfte aus betreuungsrelevanten Gründen handelt.

(atrie/egb/th/mtm/lils)