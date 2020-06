Corona : Zahl der Fälle in Duisburg steigt wieder

Die Zahl der Fälle in Duisburg steigt wieder an. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Duisburg Die Zahl der Corona-Fälle in Duisburg steigt nach einem leichten Rückgang wieder an. Grund ist auch der Virus-Ausbruch in einem Moerser Dönerfleischproduzenten. Mittlerweile sind in der Stadt 56 Infizierte gestorben.

Die Stadt Duisburg vermeldet einen deutlichen Anstieg bei der Zahl der Corona-Infizierten. Aktuell (Stand: 28. Juni, 20 Uhr) leben derzeit 171 infizierte Menschen in der Stadt. Am vergangenen Donnerstag waren es noch 150 gewesen. Insgesamt haben sich in Duisburg 1469 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, 1269 gelten inzwischen als genesen, 56 sind gestorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 20.958 Tests vorgenommen.

Bei Tests von fleischverarbeitenden Betrieben gibt es unterdessen Entwarnung. Alle weiteren Tests von Bewohnern und Mitarbeitern der Übergangsheime August-Thyssen-Straße und Paul-Rücker-Straße wurden negativ ausgewertet. Die Quarantäne für das Haus August-Thyssen-Straße wurden deshalb bereits am Sonntag, die Quarantäne für die Paul-Rücker-Straße wird am Mittwoch, 1. Juni, aufgehoben.