Angebote im Lockdown : Wie Senioren in Duisburg sich jetzt fit halten können

Im ersten Lockdown fuhr Britta Tüffers-Schrey zu Seniorenzentren und machte von der Wiese aus Sport mit den Bewohnern. Foto: Britta Tüffers - Schrey

Duisburg Sportkurse fallen auch weiterhin aus, Fitnessstudios bleiben zu, doch dabei ist Bewegung gerade für ältere Menschen so wichtig. Was also tun? Sportvereine und Trainer geben ihre wertvollsten Tipps.