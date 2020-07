Bilanz in der Pandemie : Duisburger Hafen steuert sicher durch die Krise

So könnte das Duisburg Gateway Terminal aus der Luft aussehen, wenn es einmal fertig ist. Foto: Duisport

Duisburg Die Corona-Pandemie geht auch am Duisburger Hafen nicht spurlos vorbei. Noch immer tagt der Krisenstab bei der Logport-Gruppe im Wochenrythmus. Arbeitsplätze sind laut Hafenchef Erich Staake aber nicht in Gefahr.

Die Corona-Pandemie hat auch einen der wichtigsten Arbeitgeber in Duisburg fest im Griff. Der Duisburger Hafen kämpft mit den Auswirkungen der Krise. Glaubt man dem Chef der Duisport-Gruppe, sind die negativen Folgen aber – zumindest bislang – übersichtlich. Im ersten Gespräch nach einer längeren Corona-Pause informierte Hafenchef Erich Staake am Donnerstag über die Lage des Unternehmens. Außerdem nahm er Stellung zu den jüngsten Diskussionen um zwei Lagerhallen, die den Duisburgern den Blick auf die zwei wichtigen Landmarken Tiger & Turtle und Rheinorange bald verbauen werden.

Die Pandemie Der Duisburger Hafen spürt die Auswirkungen der Corona-Krise zwar, die Verantwortlichen waren aber auf deutlich schlimmere Entwicklungen eingestellt als es sie bislang tatsächlich gegeben hat. Rückgänge verzeichnet der Hafen wenig überraschend vor allem in den Bereichen Automotive und in der Logistik für den Maschinen- und Anlagenbau – also genau jenen exportintensiven Branchen, die von der Krise im Allgemeinen schwer getroffen sind. Was den Gesamtgüterumschlag angeht, zeigt sich Staake mit einem Rückgang von sechs Prozent im Vergleich zum vergangenen Halbjahr „sehr zufrieden“. Der sei vor allem „strukturelle Veränderungen“ im Kohle- und Stahlbereich und damit nicht auf die Pandemie zurückzuführen.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Corona trifft die Logistik : Duisburger Hafen rechnet mit dickem Minus

Der Sparplan „Wir haben angesichts der Krise schon im März Kostensenkungsprogramme angestoßen“, sagt Staake. „Wir haben uns angesehen, wo wir Potenziale haben, etwas weniger auszugeben.“ Wichtig sei ihm aber zu betonen, dass es dabei nicht um Personaleinsparungen gehe. „Im Gegenteil“, sagt der Hafenchef. „Ich gehe davon aus, dass wir Ende des Jahres vielleicht sogar mehr Personal beschäftigen werden. Der Krisenstab der Duisport-Gruppe sei noch immer voll im Pandemiemodus und trete einmal wöchentlich zusammen.

Das Gateway Terminal Zum geplanten Großprojekt auf der Kohleinsel informierte Staake über den aktuellen Planungsstand. Demnach dürfte sich das Planfeststellungsverfahren für das Großprojekt zwischen Ruhrort, Kasslerfeld und Meiderich in den letzten Zügen befinden. Entstehen soll hier ein Trimodales Containerterminal (Zug, Schiff, LKW) mit hunderten Arbeitsplätzen. Staake will das Terminal nach Möglichkeit CO²-frei gestalten. So sollen die Zugmaschinen auf dem Gelände beispielsweise einen Wasserstoffantrieb bekommen. Staake spricht im Zusammenhang mit dem Gateway-Terminal von „einem Musterbeispiel für Zukunftslogistik.“

Künstler und Anwohner haben Angst, dass ein neues Hallenprojekt des Hafens den Blick auf Rheinorange versperren könnte. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)