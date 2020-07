Kostenpflichtiger Inhalt: Volksfeste in der Corona-Krise : Wieso der Weihnachtsmarkt in Duisburg auf der Kippe steht

Bis auf Weiteres werden in der Duisburger Innenstadt keine Großveranstaltungen stattfinden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Das instabile Infektionsgeschehen in der Corona-Krise macht die Planungen für Großveranstaltungen so gut wie unmöglich. Auch später im Jahr stattfindende Veranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt in Duisburg stehen in Frage.