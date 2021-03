Neue Software „Impfbrücke“ : Stadt Duisburg verteilt übrig gebliebenen Impfstoff jetzt per SMS

Duisburg Um übrig gebliebenen, bereits aufgetauten Biontech-Impfstoff noch an die Leute bringen zu können, nutzt das Impfzentrum der Stadt Duisburg eine neu entwickelte Software namens „Impfbrücke“.

Aus einer Liste von Impfwilligen aus der jeweils priorisierten Gruppe werden dabei per Zufallsgenerator Personen ausgewählt und per SMS angeschrieben, wie Stadtsprecherin Anja Kopka am Montag berichtete.

Wer das Angebot annehme, könne sich noch am selben Tag impfen lassen. „Es geht um etwa 15 Dosen am Tag“, so Kopka. Die Erfahrungen seien gut. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ über die in Köln entwickelte Software berichtet.