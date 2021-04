Stadt veröffentlicht alle Zahlen : So hoch ist die Inzidenz in den 46 Stadtteilen von Duisburg

So hoch ist die Inzidenz in den 46 Stadtteilen von Duisburg

In der Duisburger Innenstadt herrscht schon seit geraumer Zeit eine Maskenpflicht. Foto: Christooph Reichwein/Christoph Reichwein

Duisburg Die Stadt Duisburg hat am Freitag erstmals die Corona-Zahlen aus sämtlichen Stadtteilen veröffentlicht. Die Infektionslage könnte zum Teil unterschiedlicher kaum sein. Welcher Stadtteil eine Inzidenz von mehr als 500 hat – und wo der Wert bei 0 liegt.

Bei den am Freitag erstmals offen gelegten Zahlen handelt sich um insgesamt 46 Sieben-Tage-Inzidenzwerte vom 11. April. Diesen zugrunde liegen die gemeldeten Infektionen aus den jeweiligen Stadtteilen aus dem Zeitraum zwischen dem 5. und 11. April. Die Werte reichen von 511,8 in Alt-Hamborn bis zu 0 in Bissingheim.