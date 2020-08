Nach langen Warteschlangen : Duisburg erhöht Kapazitäten im Corona-Testzentrum

Duisburg Am Corona-Testzentrum beim TaM kam es am Dienstag zu langen Warteschlangen. Insgesamt wurden etwa 100 Personen, darunter viele Urlaubsrückkehrer, abgewiesen. Die Stadt hat nun angekündigt, mehr Kapazitäten zu schaffen und rechnet mit hohem Andrang.

Das Corona-Testzentrum am Theater am Marientor (TaM) hat seine Kapazitäten vergrößert. Das gab die Stadt am Mittwoch bekannt. Zwei weitere Teststraßen werden im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) in Betrieb genommen. Ursache für die kurzfristige Erweiterung ist die hohe Nachfrage der Bürger, zu denen auch eine Vielzahl an Urlaubsrückkehrern. Am Dienstag kam es am Testzentrum vor dem Theater zu chaotischen Zuständen.