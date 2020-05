Coronavirus in Duisburg : Was Sie über Unterricht, Homeschooling und Co. wissen müssen

In den Duisburger Schulen gelten dieser Tage strenge Hygieneregeln. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Kinder Zuhause zu unterrichten, stellt viele Duisburger Eltern vor Herausforderungen. Wir erklären, welche Maßnahmen die Verwaltung ergreift, um Schüler, Schulbetrieb und Lernerfolg zu sichern.

Die Tage der Wiedereröffnungen bedeuten für die Duisburger Stadtverwaltung jede Menge Arbeit. Die Einhaltung der Coronaregeln in Restaurants, Fitness- und Friseurstudios will schließlich überwacht werden. Und dann gehen jetzt auch nach und nach immer mehr Schüler in die Schule. Doch wie will die Verwaltung in den Schulgebäuden eigentlich den Schutz der jungen Leute sicherstellen? Und wie hilft sie denjenigen, die derzeit noch nicht wieder in die Schule gehen dürfen? Antwort auf diese Fragen finden sich in einem Antwortschreiben der Stadtverwaltung auf zwei Anfragen der grünen Ratsfraktion.

Wie setzt Duisburg die Maßnahmen aus dem NRW-Hygieneplan um?

Die erforderlichen Maßnahmen würden in transparenter und kooperativer Abstimmung mit Schulträger, IMD und Schulaufsicht geplant, heißt es dazu vonseiten der Verwaltung. Bisher habe es von den Schulen in der Regel keine Beschwerden hinsichtlich der notwendigen Reinigungsmaßnahmen gegeben. Im Rahmen einer Abfrage der Bezirksregierung an die Schulleitungen im April, ob die notwendigen Hygienestandards an den Schulstandorten sichergestellt werden können, hätten die Duisburger Grund-, Haupt- und Förderschulen keine Probleme. gemeldet. An den weiterführenden Schulen seien auftretende Probleme im gegenseitigen Einvernehmen gelöst worden.

Ist gesichert, dass alle Tische und sonstigen Flächen regelmäßig gereinigt werden? Alle genutzten Räume würden täglich nach Unterrichtsschluss gereinigt und (flächen-)desinfiziert, schreibt die Stadtverwaltung. Darüber hinaus würden im tagesverlauf alle Flächen ein zweites Mal desinfiziert. In nahezu allen Abfallbehältern befänden sich zudem Müllbeutel, die täglich entnommen würden. Eine Innenreinigung dieser Behälter sei daher nicht oder nur in Ausnahmefällen erforderlich. Alle Müllgefäße, in denen sich keine Müllbeutel befinden, würden täglich gereinigt.

Wie stellt Duisburg sicher, dass sich alle Schüler sowie die Lehrkräfte in den Klassenräumen ohne Waschbecken die Hände regelmäßig desinfizieren können?

Alle Schulen seien bereits oder würden noch vor Unterrichtsbeginn mit ausreichend hand- und Flächendesinfektionsmitteln beliefert werden, erläutert die Verwaltung. Dahingehend gebe es in Duisburg keinen Mangel. Die Schulen müssten ihre Bedarfe beim städtischen Immobilienmanagement anmelden. Von dort aus werde die Nachlieferung dann organisiert.

Stichwort Homeschooling: Mit welchen Maßnahmen hat die Stadt bisher Familien unterstützen können, die keine eigenen Endgeräte oder Internetzugang besitzen, um am Fernunterricht teilzunehmen?

Offensichtlich hat es eine solche Unterstützung vonseiten der Stadt bisher nicht gegeben. Wenn es an mobilen Endgeräten oder am Internetanschluss fehle, seien die Rahmenbedingungen für das Homeschooling nicht gegeben, schreibt die Stadt. Es sei leider nicht möglich, bedürftigen Kindern in der Fläche Endgeräte zur Verfügung zu stellen. Allerdings seien an einigen Schulen sogenannte „Bibliotheks- & Botendienste“ eingerichtet worden. Sie sollen sicherstellen, dass Schüler mit Lernmaterialien und Kopien ausgestattet werden können, wenn ihnen zu Hause dafür die Infrastruktur fehlt.

Gibt es abseits technischer Hilfen vonseiten der Stadt Hilfs- und Beratungsangebote, an die Familien sich weden können?

Die Lernvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen in Duisburg seien sehr unterschiedlich, schreibt die Verwaltung. Das stelle die Duisburger Schulstandorte vor zum Teil große Herausforderungen. Alle Schulstandorte hätten individuelle Präventionskonzepte und Unterstützungssysteme etabliert, die auch im Rahmen der Schulschließung je nach vorhandenem Personal (unter anderem auch Schulsozialarbeiter) aufrecht erhalten werden sollen. Intensive Elternberatungen fänden – in der Regel telefonisch – auch weiterhin statt. Außerdem biete die Schulpsychologische Beratungsstelle Duisburg Familien in dieser Zeit besondere Unterstützung an. Die entsprechenden Infos seien über die Schulen an die Eltern weitergeleitet worden.

Welche Maßnahmen hat Duisburg ergriffen, um besonders belastete Familien, – zum Beispiel Familien, in denen Kinder mit einer Behinderung leben – zu unterstützen?