Bußgeld von bis zu 2000 Euro : 22 Duisburger haben sich nicht an Quarantäne-Regeln gehalten

22 Duisburger haben sich nicht an Quarantäne-Regeln gehalten

Mitarbeiter des Ordnungsamts unterwegs in Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Wer sich in Duisburg nicht an die verordnete Quarantäne hält, dem droht ein Bußgeld von bis zu 2000 Euro. Seit November kontrollieren Ordnungsamt und Polizei, ob Infizierte tatsächlich zu Hause bleiben. 22 Verstöße wurden bereits festgestellt.

In Duisburg kontrolliert das Ordnungsamt derzeit nicht nur, ob die Menschen in der Innenstadt eine Maske tragen, sondern auch, ob Infizierte tatsächlich zu Hause bleiben. Wie die Stadt mitteilt, laufen die Kontrollen von Quarantänemaßnahmen seit Anfang November gemeinsam mit der Duisburger Polizei. Überprüft werden demnach positiv getestete Personen sowie jene, die Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten und sich in häuslicher Quarantäne befinden.