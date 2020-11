Weiter zu hohe Infektionszahlen : Maskenpflicht in Duisburg ab Montag auch vor Schulen und Kitas

Maskenpflicht in Duisburg ab Montag auch vor Schulen und Kitas

Duisburg Wegen der hohen Infektionszahlen weitet Duisburg die Maskenpflicht ab Montag auch auf die Bereiche vor Schulen und Kitas aus. Immer wieder wurden vor den Einrichtungen die Abstände nicht eingehalten. Spielplätze werden zwischen 17 und 9 Uhr gesperrt.

Die Stadt Duisburg erweitert ab Montag, 23. November, die Maskenpflicht auch auf den Bereich rund um Schulen und Kindertageseinrichtungen. Das gab die Stadt am Freitagmorgen bekannt. Während auf belebten Straßen und Fußgängerzonen sowie auf Spielplätzen und in Schulen bereits eine Maskenpflicht per Verordnung oder Allgemeinverfügung gilt, waren die Bereiche vor der Schule oder der Kita davon ausgenommen.