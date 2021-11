Inzidenz wieder leicht gestiegen : Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Duisburg

Die Corona-Lage in Duisburg bleibt dynamisch. Weiterhin werden täglich viele Tests vorgenommen. Foto: dpa/Matthias Balk

Update Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg steigt von 95,8 auf 97,2. Die Zahl der Corona-Toten in Duisburg liegt bei 699. Insgesamt sind in Duisburg derzeit 690 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die aktuellen Zahlen lesen Sie hier im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach aktuellem Stand (3. November, 20 Uhr) haben sich in Duisburg insgesamt 35.114 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – das sind 134 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. 33.725 davon gelten als genesen. Insgesamt sind im Zusammenhang mit dem Virus in Duisburg bisher 699 Menschen gestorben.

In NRW gilt mittlerweile die sogenannte 3G-Regel ab einer Inzidenz von 35. In Duisburg herrscht bei städtischen Veranstaltungen jedoch die 2G-Regel. Teilnehmer müssen also geimpft oder genesen sein. Ein Test reicht nicht mehr aus. Ein Überblick über die neuen Regeln, die ab Freitag, 1. Oktober in Duisburg gelten:

Sportgroßveranstaltungen: Bei Großveranstaltungen darf auf Steh- und Sitzplätzen oberhalb von 5000 Zuschauern nur die Hälfte der darüber hinausgehenden Höchstkapazität besetzt werden. Bei Großveranstaltungen in Freien dürfen hingegen alle Sitzplätze vollständig belegt werden, wenn außerhalb der Plätze eine medizinische Maske getragen werden muss.

Testpflicht bei Rückkehr an den Arbeitsplatz nach einem fünftägigen Urlaub oder einer vergleichbaren Dienst- oder Arbeitsbefreiung für Personen, die nicht geimpft oder genesen sind.

Tests bei Kindern und Jugendlichen: Alle Schülerinnen und Schüler an inländischen Schulen gelten als getestet. Der Schülerausweis muss erst ab 15 Jahren mitgeführt werden. Bei den 6- bis 14-Jährigen besteht ohnehin Schulpflicht, daher ist auch von durchgeführten Tests auszugehen. Kinder bis zum Schuleintritt benötigen keinen Test. Sie werden (außerhalb der Ferien) wie Getestete behandelt.

Menschen ohne Impfung oder bereits durchgemachte Corona-Infektion benötigen einen maximal 48 Stunden alten Antigen-Schnelltest unter anderem für folgende Fälle:

Veranstaltungen in Innenräumen

Sport in Innenräumen

Innengastronomie

körpernahe Dienstleistungen

Beherbergung (bei der Anreise und erneut alle vier Tage)

Bildungsangebote und Angebote für Kinder- und Jugendliche: gemeinsam beaufsichtigter Selbsttest möglich, bei einem festen Personenkreis über mehrere Tage mindestens zweimal wöchentlich

Großveranstaltungen im Freien (ab 2500 Personen) mit Ausnahme von Versammlungen im Sinne des Art 8 GG bei denen voraussichtlich die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m sichergestellt ist

den Besuch in Krankenhäusern

den Besuch in Alten- und Pflegeheimen

den Besuch in besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe und ähnlichen Einrichtungen

den Besuch in stationären Einrichtungen

den Besuch in Sammelunterkünften für Flüchtlinge

Für folgende Veranstaltungen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko benötigen Ungeimpfte und nicht Genesene einen maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test oder einen höchstens sechs Stunden zurückliegenden Antigen-Schnelltest:

Clubs

Diskotheken

Tanzveranstaltungen

private Feiern mit Tanz

Bordelle, Prostitutionsstätten, Swingerclubs und ähnliche Einrichtungen

Erbringung und Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen außerhalb dieser Einrichtungen

Weitere Informationen zu einzelnen Regelungen sind im Internet unter https://www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw zu finden.

(atrie/egb/th/mtm/lils/mlat/dab)