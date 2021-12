Inzidenz deutlich gesunken : Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Duisburg

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Duisburg

Die Corona-Lage in Duisburg bleibt dynamisch. Weiterhin werden täglich viele Tests vorgenommen. Foto: dpa/Matthias Balk

Update Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg ist von 181,5 auf 161,5 gesunken. 786 Duisburger sind im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion verstorben. Die aktuellen Zahlen lesen Sie hier im Überblick.

Nach aktuellem Stand (26. Dezember, 20 Uhr) haben sich in Duisburg insgesamt 43.139 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – das sind 37 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. 40.960 davon gelten als genesen. Insgesamt sind im Zusammenhang mit dem Virus in Duisburg bisher 786 Menschen gestorben. Als aktuell infiziert gelten 1393 Duisburger.

In den Duisburger Krankenhäusern werden zurzeit 57 Covid-Patienten stationär behandelt, 21 davon auf der Intensivstation.

Noch wird das Infektionsgeschehen von der Delta-Variante dominiert. Die Omikron-Variante wurde in der vergangenen Woche bereits etwas mehr als doppelt so oft gefunden wie in der Woche zuvor.