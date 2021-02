Corona-Pandemie : Zwei Tage in Folge ohne neue Corona-Tote

Nach wie vor infizieren sich in Duisburg viele Menschen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg ist am Dienstag leicht auf 68,0 gestiegen, nachdem sie am Montag noch bei 66,2 gelegen hatte. 499 Menschen sind mittlerweile an oder mit Covid-19 gestorben. Damit ist auch am zweiten Tag in Folge kein neuer Corona-Toter hinzugekommen.

Derzeit (Stand: 9. Februar, 20 Uhr) leben 411 Menschen in der Stadt, die an Covid-19 erkrankt sind, 25 mehr als noch am Montag. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 68,0 gestiegen. Am Montag hatte sie noch bei 66,2 gelegen. Insgesamt haben sich in Duisburg 18.201 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind 50 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.

17.291 Menschen gelten inzwischen als genesen, 499 sind verstorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 148.098 Tests durchgeführt.

Der Krisenstab der Stadt hat beschlossen, die auf das Stadtgebiet Duisburg beschränkte Allgemeinverfügung bis zum 14. Februar zu verlängern. Das teilte die Stadt am Montag mit. Das bedeutet, dass in den festgelegten Bereichen in Einkaufsstraßen die Maskenpflicht weiter gilt. Hier gelte die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske, so die Stadt.

Auch die Nutzung und das Betreten von Spiel- und Bolzplätzen bleibe von 17 bis 9 Uhr weiterhin untersagt. Die weitergehende Regelung der Coronaschutzverordnung zum Tragen von medizinischen Masken im Handel, in Bus und Bahn etc. bleibe davon unberührt, so die Stadt.

Das Coronazentrum am TaM ändert zum 2. Februar seine Öffnungszeiten. Von Montag bis Freitag können dort zwischen 10 und 17 Uhr Corona-Tests durchgeführt werden. Zuvor war das zwischen 8 und 16 Uhr möglich.

Zur Quarantäneregelung teilt die Stadt folgendes mit: Schon bevor sie vom Gesundheitsamt kontaktiert werden, müssten sich Duisburger umgehend nach Erhalt eines positiven Coronatests in häusliche Quarantäne begeben.

Für Infizierte dauert die Isolation zehn Tage ab dem Tag nach dem positiven Test. Positiv Getestete, die am zehnten und elften Tag ununterbrochen keine Beschwerden mehr gehabt haben, dürfen das Haus am nächsten Tag wieder verlassen. Ansonsten kommuniziere das Gesundheitsamt „individuell eine eventuelle Verlängerung“, so die Stadt. Die Menschen, die mit dem positiv Getesteten in einem Haushalt zusammen leben oder nahen Kontakt zu ihm hatten, müssten insgesamt für 14 Tage in Quarantäne, wieder gerechnet ab dem Datum nach dem Testdatum.

(atrie/egb/th/mtm/lils)