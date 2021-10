Inzidenz leicht gesunken : Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Duisburg

Das Impfzentrum im Theater am Marientor soll am 30. September schließen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Update Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg ist leicht von 56,5 auf 53,4 gesunken. Insgesamt sind in Duisburg derzeit 424 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Im Zusammenhang mit dem Covid-19 ist ein weiterer Patient gestorben. Die aktuellen Zahlen lesen Sie hier im Überblick.

Nach aktuellem Stand (12. Oktober, 20 Uhr) haben sich in Duisburg insgesamt 33.862 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – das sind 38 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. 32.690 davon gelten als genesen. Insgesamt sind im Zusammenhang mit dem Virus in Duisburg bisher 694 Menschen gestorben.

In NRW gilt mittlerweile die sogenannte 3G-Regel ab einer Inzidenz von 35. In Duisburg herrscht bei städtischen Veranstaltungen jedoch die 2G-Regel. Teilnehmer müssen also geimpft oder genesen sein. Ein Test reicht nicht mehr aus. Ein Überblick über die neuen Regeln, die ab Freitag, 1. Oktober in Duisburg gelten: