Corona-Pandemie : Inzidenz in Duisburg steigt auf 122,3

Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg ist am Montag weiter gestiegen. Der aktuelle Wert liegt bei 122,3. Mehr als jeder zweite Fall geht mittlerweile auf eine der Mutationen zurück.

Derzeit (Stand: 15. März, 20 Uhr) leben 835 Menschen in der Stadt, die an Covid-19 erkrankt sind, drei mehr als am Wochenende. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 122,3. Am Montag hatte sie noch bei 118,3 gelegen. Insgesamt haben sich in Duisburg 20.253 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Insgesamt lag der Anteil der Mutationen am Infektionsgeschehen in der vergangenen Kalenderwoche bei rund 54 Prozent.