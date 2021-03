Corona-Pandemie : Schnellteststandorte für Altenheime schließen

Nach wie vor infizieren sich in Duisburg viele Menschen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg ist am Donnerstag weiter gestiegen. Der aktuelle Wert liegt bei 106,1. Heute haben die Schnellteststandorte für die Altenheime letztmalig geöffnet. Ihre Arbeit sollen nun die neuen Schnellteststandort der Stadt erledigen.

Derzeit (Stand: 11. März, 20 Uhr) leben 688 Menschen in der Stadt, die an Covid-19 erkrankt sind, 26 mehr als noch am Mittwoch. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 106,1. Tags zuvor hatte sie noch bei 105,3 gelegen. Insgesamt haben sich in Duisburg 19.956 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind 100 Neuinfektionen innerhalb eines Tages.

18.741 Menschen gelten inzwischen als genesen, 527 sind verstorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 171.654 Tests durchgeführt.

Die vor Weihnachten eingerichteten dezentralen Teststationen für Seniorenzentren sind nur noch am heutigen Freitag (10 bis 17 Uhr) in Betrieb und werden dann am Samstag abgebaut. Das teilte die Stadt am Freitag mit.

Besucherinnen und Besucher von Pflegeheimen könnten auf die Testmöglichkeiten an den neuen Standorten zurückgreifen. Wer Besuche in Pflegeheimen machen möchte, könne sich dort mehrmals wöchentlich kostenlos testen lassen. Die entsprechenden Testtermine müssten vorab auf dem Portal www.du-testet.de gebucht werden.

Geschlossen werden die folgenden sechs Teststandorte:

Bezirk Walsum: Seniorenzentrum Jupiterstraße, Jupiterstr. 28, 47179 Duisburg

Bezirk Hamborn: Sana Seniorenzentrum Aachener Straße, Aachener Str. 27, 47169 Duisburg

Bezirk Meiderich: Christophoruswerk Duisburg, Gelände Bonhoefferstraße, 47138 Duisburg

Bezirk Homberg: Malteserstift St. Johannes, Marienstraße 11, 47198 Duisburg

Bezirk Rheinhausen: Sana Seniorenzentrum Rheinhausen, Lindenallee 23, 47229 Duisburg

Bezirk Süd: Fliedner Pflege und Wohnen am Park, Zu den Tannen 10-12, 47269 Duisburg

Infos zu den Standorten der neuen Schnelltest-Stationen stehen auf der Website der Stadt Duisburg unter:

[www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/schnelltestzentren.php]www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/schnelltestzentren.php

Die Einrichtung der Teststandorte für die Heime hatte der Krisenstab der Stadt Duisburg im Dezember des vergangenen Jahres mit Blick auf die damals hohe Zahl an Infizierten und Todesopfern insbesondere in Alten- und Senioreneinrichtungen beschlossen. Damit sollte allen Mitarbeitern und Besuchern der Heime auf unkomplizierte Weise ein täglicher Schnelltest angeboten werden, um die Gefahr eines Viruseintrags in diese Einrichtungen so weit wie möglich zu reduzieren.

