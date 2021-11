Inzidenz stabil : Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Duisburg

Update Duisburg Die Corona-Lage spitzt sich zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg ist allerdings leicht gesunken, von 176,7 auf 176,3. Die aktuellen Zahlen lesen Sie hier im Überblick.

Nach aktuellem Stand (18. November, 20 Uhr) haben sich in Duisburg insgesamt 36.916 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – das sind 153 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. 35.025 davon gelten als genesen. Insgesamt sind im Zusammenhang mit dem Virus in Duisburg bisher 715 Menschen gestorben. Als aktuell infiziert gelten 1179 Duisburger.

In NRW gilt mittlerweile die sogenannte 3G-Regel ab einer Inzidenz von 35. In Duisburg herrscht bei städtischen Veranstaltungen jedoch die 2G-Regel. Teilnehmer müssen also geimpft oder genesen sein. Ein Test reicht nicht mehr aus. Ein Überblick über die neuen Regeln, die ab Freitag, 1. Oktober in Duisburg gelten: