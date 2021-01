Corona-Pandemie : Schon mehr als 140.000 Corona-Tests in Duisburg

Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg ist auch am Donnerstag mit 91,8 bei einem Wert von unter 100 geblieben. Wie die Stadt mitteilte, liegt die aktuelle Zahl der Corona-Toten nun bei 464.

Derzeit (Stand: 27. Januar, 20 Uhr) leben 607 Menschen in der Stadt, die an Covid-19 erkrankt sind, 39 mehr als noch am Mittwoch. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist mit aktuell 91,8 noch einmal zurückgegangen. Am Mittwoch hatte sie noch bei 97,9 gelegen. Insgesamt haben sich in Duisburg 17.570 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, 73 mehr als noch am Dienstag. 16.499 Menschen gelten inzwischen als genesen, 464 sind verstorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 140.553 Tests durchgeführt.