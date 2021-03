Corona-Pandemie : Schon mehr als 1200 aktuell Infizierte in Duisburg

Nach wie vor infizieren sich in Duisburg viele Menschen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg ist weiter auf seher hohem Niveau. Am Donnerstag ist sie auf 151,6gestiegen, nachdem sie am Mittwoch noch bei 150,0 gelegen hatte. Das Schnelltestzentrum an der Rhein-Ruhr-Halle wird geschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Derzeit (Stand: 25. März, 20 Uhr) leben 1204 Menschen in der Stadt, die an Covid-19 erkrankt sind. Das sind 48 mehr als noch am Mittwoch. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 151,6. Insgesamt haben sich in Duisburg 21.280 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind 129 Neuinfektionen innerhalb eines Tages.

19.541 Menschen gelten inzwischen als genesen, 535 sind verstorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 202.661 Tests durchgeführt. Die genannte Summe der Tests enthält seit heute auch die Anzahl der durchgeführten Tests an den Schnelltestzentren im Stadtgebiet.

Das Schnelltestzentrum an der Rhein-Ruhr-Halle ist am Samstag, 27. März, letztmalig geöffnet, ab Sonntag ist es geschlossen. Ab Sonntag, 28. März, stehen dafür zwei weitere Testzentren zur Verfügung: - August-Bebel-Platz (Marxloh)

- Parkplatz Parallelstraße / Viktoriastraße Nähe Hamborner Altmarkt (Hamborn).

Ab dem kommenden Mittwoch, 31. März, geht darüber hinaus das folgende Testzentrum in Betrieb:- Buscher Straße 66 (Großenbaum).

Alle Testzentren sind aktuell von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Stadt weist noch einmal darauf hin, dass Tests von Bürgern nur bei den offiziell vom Gesundheitsamt beauftragten Zentren und Apotheken oder teilnehmenden Ärzten erfolgen sollen, da nur diese berechtigt sind, diese Tests durchzuführen. Die Einhaltung der Hygienestandards ist an den zuvor genannten Stellen selbstverständlich gewährleistet.

Eine Übersicht über die Testzentren gibt es im Internet auf der Seite der Stadt Duisburg unter www.duisburg.de. Die Übersicht wird laufend aktualisiert

Die Stadt bietet allen Duisburger Schülern nun ab Sonntag, 21. März, einen Schnelltest an. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Dieses Angebot gelte zunächst bis zu den Osterferien und sei eine Ergänzung zum Selbsttest, der in den Schulen stattfinden soll.

Nach voriger Terminbuchung über www.du-testet.de können Schüler sowie die begleitenden, ebenfalls angemeldeten Familienangehörigen, einen qualifizierten Schnelltest machen lassen. Die Testung sollte im besten Fall am Abend vor dem Schulbesuch stattfinden. HIerfür werden die Öffnungszeiten in den Schnelltestzentren von Montag bis Donnerstag auf 20 Uhr ausgeweitet.

Vor Ort erhält jeder einen Nachweis über das Ergebnis. Bei einem positiven Testergebnis kann direkt vor Ort ein PCR-Test erfolgen. Die Stadt Duisburg hofft mit diesem Angebot die Schulen tatkräftig unterstützen zu können.

Seit Anfang März können sich alle Duisburger einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Termine können im Internet unter www.du-testet.de gebucht werden. Die Schnelltestzentren sind – mit wenigen Ausnahmen – täglich, von Montag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Abweichende Öffnungszeiten sind auf der Buchungsseite erkennbar.

Schnelltests bietet die Stadt an folgenden Standorten an:

Walsum Stadthalle Walsum, Waldstraße 50, 47179 Duisburg

Stadthalle Walsum, Waldstraße 50, 47179 Duisburg Neumühl Bürgerhaus Neumühl, Otto-Hahn Straße 49, 47176 Duisburg

Bürgerhaus Neumühl, Otto-Hahn Straße 49, 47176 Duisburg Wedau Eishalle Wedau, Margarethenstraße 17-19, 47055 Duisburg

Eishalle Wedau, Margarethenstraße 17-19, 47055 Duisburg Homberg Drive/Walk-In Bürgermeister-Wendel-Platz, Wilhelmstraße, 47198 Duisburg

Drive/Walk-In Bürgermeister-Wendel-Platz, Wilhelmstraße, 47198 Duisburg Hamborn Drive/Walk-In Rhein-Ruhr Halle, Walther-Rathenau Straße, 47166 Duisburg

Drive/Walk-In Rhein-Ruhr Halle, Walther-Rathenau Straße, 47166 Duisburg Rheinhausen Drive/Walk-In Glück-Auf Platz, Schwarzenberger Straße, 47226 Duisburg

Drive/Walk-In Glück-Auf Platz, Schwarzenberger Straße, 47226 Duisburg Süden Steinhof Duisburg, Düsseldorfer Landstraße 347, 47259 Duisburg

Steinhof Duisburg, Düsseldorfer Landstraße 347, 47259 Duisburg Mitte Theater am Marientor, Plessingstraße 20, 47051 Duisburg

Theater am Marientor, Plessingstraße 20, 47051 Duisburg Buchholz Apotheke am Wanheimer Dreieck, Wanheimer Straße 620/622, 47249 Duisburg

Apotheke am Wanheimer Dreieck, Wanheimer Straße 620/622, 47249 Duisburg Ungelsheim Hütten-Apotheke, Heinrich-Bierwes-Straße 18, 47259 Duisburg

Hütten-Apotheke, Heinrich-Bierwes-Straße 18, 47259 Duisburg Rheinhausen Industrie-Apotheke, Friedrich-Alfred-Straße 75, 47226 Duisburg

Industrie-Apotheke, Friedrich-Alfred-Straße 75, 47226 Duisburg Hamborn Mobiles Test-Team, Hamborner Altmarkt 28, 47166 Duisburg (im verkehrsberuhigten Bereich)

Mobiles Test-Team, Hamborner Altmarkt 28, 47166 Duisburg (im verkehrsberuhigten Bereich) Marxloh Mobiles Test-Team, August-Bebel-Platz, 47169 Duisburg

Mobiles Test-Team, August-Bebel-Platz, 47169 Duisburg Meiderich Mobiles Test-Team, Von-der-MarkStraße/Singstraße, 47137 Duisburg

(atrie/egb/th/mtm/lils/mlat)