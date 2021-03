Corona-Pandemie : Inzidenz in Duisburg liegt bei 140,6

Inzidenz in Duisburg liegt bei 140,6

Nach wie vor infizieren sich in Duisburg viele Menschen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg ist weiter auf seher hohem Niveau. Der Anteil der Mutationen liegt inzwischen bei 63,7 Prozent aller positiv Getesteten.

Derzeit (Stand: 18. März, 20 Uhr) leben 1148 Menschen in der Stadt, die an Covid-19 erkrankt sind. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 140,6. Insgesamt haben sich in Duisburg 20.881 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.