Corona-Pandemie : Trauriger Rekord: 16 Tote innerhalb von 24 Stunden

Duisburg Das ist ein neuer, trauriger Rekord: Innerhalb eines Tages sind in Duisburg 16 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Wie die Stadt mitteilte, liegt die aktuelle Zahl der Coron-Toten nun bei 388. Am Donnerstag waren es noch 372 gewesen.

Derzeit (Stand: 7. Januar, 20 Uhr) leben 874 Menschen in der Stadt, die an Covid-19 erkrankt sind. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stagniert derzeit und liegt aktuell bei 129,7. Insgesamt haben sich in Duisburg 15.992 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, 121 mehr als noch am Donnerstag. 14.730 Menschen gelten inzwischen als genesen, 388 sind verstorben, 16 mehr als noch am Donnerstag. In Duisburg wurden bisher insgesamt 125.601 Tests durchgeführt.