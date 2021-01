Corona-Pandemie : Sechs Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden

Nach wie vor infizieren sich in Duisburg viele Menschen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Duisburg Innerhalb eines Tages sind in Duisburg sechs Menschen an Corona gestorben, während die Infiziertenzahlen rückläufig sind. Noch immer allerdings ist die Aussagekraft der Meldezahlen zweifelhaft – noch geben sie keine Informationen darüber, wie sich das Infektionsgeschehen über die Feiertage tatsächlich verändert hat.

Derzeit (Stand: 4. Januar, 20 Uhr) leben 672 Menschen in der Stadt, die an Covid-19 erkrankt sind. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 123,9. Insgesamt haben sich in Duisburg 15.550 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 14.517 Menschen gelten inzwischen als genesen, 361 sind verstorben, sechs mehr als noch am Montag.

In Duisburg wurden bisher insgesamt 122.326 Tests durchgeführt. Die tatsächliche Zahl der Tests liegt aber noch deutlich höher, denn die in den Krankenhäusern erhobenen Tests tauchen in der städtischen Statistik nicht auf.

Zur Quarantäneregelung teilt die Stadt folgendes mit: Schon bevor sie vom Gesundheitsamt kontaktiert werden, müssten sich Duisburger umgehend nach Erhalt eines positiven Coronatests in häusliche Quarantäne begeben.

Für Infizierte dauere die Isolation zehn Tage ab dem Tag, an dem der Infizierte getestet wurde. Positiv Getestete, die am neunten und zehnten Tag ununterbrochen keine Beschwerden mehr gehabt haben, dürften das Haus am nächsten Tag wieder verlassen. Ansonsten kommuniziere das Gesundheitsamt „individuell eine eventuelle Verlängerung“, so die Stadt. Die Menschen, die mit dem positiv Getesteten in einem Haushalt zusammen leben oder nahen Kontakt zu ihm hatten, müssten insgesamt für 14 Tage in Quarantäne, wieder gerechnet ab dem Datum des Tests

(atrie/egb/th/mtm/lils)