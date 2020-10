Corona-Update in Duisburg : Zahl der Fälle steigt auf mehr als 200

Urlaubsrückkehrer können sich am Testzentrum im TaM testen lassen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Zahl der Corona-Fälle in Duisburg steigt weiter und liegt nun wieder auf dem Niveau von April. Der Inzidenz-Wert hat die kritische Marke überschritten. Reiserückkehrer können sich nach Überweisung eines Hausarztes an die Teststelle am Marientor wenden.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Duisburg steigt erneut weiter an. Aktuell (Stand: 1. Oktober, 20 Uhr) leben 215 infizierte Menschen in der Stadt. Vergangene Woche waren es noch 132 gewesen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 40,1. Insgesamt haben sich in Duisburg 2898 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, 2613 gelten inzwischen als genesen, 70 sind gestorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 52.285 Tests durchgeführt.

Durch die erhöhte Inzidenz wurde die Teilnehmerzahl für private Feiern in Duisburg im öffentlichen Raum jetzt aber auf maximal 50 begrenzt. „Den 51. Gast müsste man zurzeit wieder nach Haus schicken“, sagt Stadtsprecher Falko Firlus. Die Einhaltung wird der städtische Außendienst kontrollieren.

Mittlerweile lässt der Krisenstab auch gezielt Personen ohne Symptome testen, die etwa in Kliniken und Kitas arbeiten. Gibt es nun einen Verdacht auf einen größeren Ausbruch, sollen nun schneller Quarantäne-Maßnahmen ergriffen werden. Nach Bekanntwerden der Fälle bei Öztas wurde auch eine Sammelunterkunft in Obermarxloh unter Quarantäne gestellt.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass das Bundesgesundheitsministerium angekündigt hat, zukünftig einen verpflichtenden Test für alle Rückkehrer aus sogenannten Corona-Risikogebieten anzuordnen. Ausgenommen seien die Reisenden, die einen negativen Coronatest eines anerkannten Labors vorweisen könnten, der nicht älter als 48 Stunden sein dürfe. Zuständig für die Testung der Reiserückkehrer sei die Kassenärztliche Vereinigung mit ihren niedergelassenen Ärzten.

Die Stadt bittet Reisende deshalb darum, sich zunächst an ihren Hausarzt zu wenden. Führt dieser keine Coronatests durch, kann er die Reisenden an die zentrale Teststelle im Theater am Marientor überweisen (TAM). Doch Achtung: Eine Testung der Reiserückkehrer im TAM kann nur mit vorliegender Überweisung durch den Hausarzt erfolgen. Eine freiwillige Testung ist nicht möglich, diese kann nur auf eigene Kosten beim Hausarzt erfolgen. Getestet werden dort ausschließlich Rückkehrer aus Risikogebieten.

(atrie)