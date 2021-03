Corona-Pandemie : Auf und Ab bei der Sieben-Tage-Inzidenz

Nach wie vor infizieren sich in Duisburg viele Menschen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg ist am Donnerstag wieder gestiegen, nachdem er zuvor noch gesunken war. Der aktuelle Wert liegt bei 83,0. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen ist auf 521 gestiegen.

Derzeit (Stand: 4. März, 20 Uhr) leben 570 Menschen in der Stadt, die an Covid-19 erkrankt sind, 17 mehr als noch am Mittwoch. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 83,0 gestiegen. Am Mittwoch hatte sie noch bei 76,6 gelegen. Insgesamt haben sich in Duisburg 19.438 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind 96 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.

18.347 Menschen gelten inzwischen als genesen, 521 sind verstorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 165.631 Tests durchgeführt.

Als Folge der zuvor noch rasant steigenden Zahlen hatte die Stadt die Quarantäneanordnung wieder verschärft und war damit der Empfehlung des RKI gefolgt.

Danach müssen sich Kontaktpersonen der Kategorie 1 unverzüglich für 14 Tage häuslich absondern – gerechnet ab dem letzten Tag des Kontaktes zum Quellfall. Aufgrund der Zunahme der besorgniserregenden SARS-CoV-2-Varianten entfällt zunächst wieder die Möglichkeit einer Verkürzung der häuslichen Absonderung durch einen negativen SARS-CoV-2-Test.

Dies gilt unabhängig davon, ob der Kontakt zu einer Person mit Mutation oder einem Wildtyp bestand. Ab dem zwölften Tag der Quarantäne empfiehlt das Gesundheitsamt, auch vor dem Hintergrund des zunehmenden Anteils an Mutationen, dringend die Testung mittels PCR oder Antigenschnelltest (POC).

Im Testzentrum im Theater am Marientor besteht die Möglichkeit, von dem Angebot Gebrauch zu machen. Zu beachten ist jedoch, dass die Quarantänezeit auch durch ein negatives Testergebnis nicht verkürzt werden kann, so die Stadt.

Der Krisenstab der Stadt hat beschlossen, die auf das Stadtgebiet Duisburg beschränkte Allgemeinverfügung zunächst bis zum 7. März zu verlängern. Das bedeutet, dass in den festgelegten Bereichen in Einkaufsstraßen die Maskenpflicht weiter gilt. Hier gelte die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske, so die Stadt.

Das Coronazentrum am TaM hat zum 2. Februar seine Öffnungszeiten geändert. Von Montag bis Freitag können dort zwischen 10 und 17 Uhr Corona-Tests durchgeführt werden. Zuvor war das zwischen 8 und 16 Uhr möglich.

