Corona-Pandemie : Inzidenz stabilisiert sich auf hohem Niveau

Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg schwankt zurzeit nur noch noch sehr wenig. Der aktuelle Wert von Dienstag lag bei 87,8. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen ist mit 520 unverändert.

Derzeit (Stand: 2- März, 20 Uhr) leben 539 Menschen in der Stadt, die an Covid-19 erkrankt sind, 31 mehr als noch am Montag. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 87,8 gestiegen. Am Montag hatte sie noch bei 86,2 gelegen. Insgesamt haben sich in Duisburg 19.296 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind 82 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.