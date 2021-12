Erster Fall von Omikron : Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Duisburg

Update Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg ist von 285,1 auf 277,7 gesunken. 747 Duisburger sind inzwischen im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion verstorben und es gibt einen ersten Fall mit Omikron. Die aktuellen Zahlen lesen Sie hier im Überblick.

Am vergangenen Sonntag, 5. Dezember, wurde nach Angaben der Stadt die erste Omikron-Variante in Duisburg entdeckt. Es handelt sich um eine Seniorin (Jahrgang 1932), die in einer Alteneinrichtung lebt. „Aller Wahrscheinlichkeit wurde sie durch eine nicht in Duisburg lebende Person infiziert. Sie ist zweifach geimpft und hat milde Symptome“, teilte ein Sprecherin der Stadt mit.