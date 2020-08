Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise in Duisburg : Arbeitnehmer melden sich häufiger krank

Dr. Arne Molenthin behandelte im Frühjahr Patienten im medizinisches Sichtungszentrum in der Gesamtschule Süd. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Einer Krankenkasse zufolge hat Corona die Zahl der Krankschreibungen bundesweit in die Höhe schießen lassen. Auch in der Duisburger Stadtverwaltung lag der Krankenstand im ersten Quartal über dem Vorjahreswert. Am häufigsten fehlten Krankenpfleger und Erzieher.