Kostenpflichtiger Inhalt: Kampf gegen Corona : Apotheker in Duisburg impfen gegen die Grippe

(Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Ralf Hirschberger

Duisburg Insgesamt 40 Apotheker des Verbandes Duisburg/Niederrhein werden zurzeit geschult, um an einem Modellversuch der AOK Rheinland teilzunehmen. Grippeschutzimpfungen sind dann in Duisburg ab Oktober auch in der Apotheke möglich.