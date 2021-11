Corona-Pandemie : In Duisburg lassen sich wieder mehr Menschen impfen

Menschen warten am vergangenen Donnerstag vor der Impfstation am Duisburger Hauptbahnhof. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Das zeigen aktuelle Zahlen der Stadt. Vor der Impfstation am Hauptbahnhof bildeten sich teilweise lange Schlangen.

Wer in der vergangenen Woche rund um den Duisburger Hauptbahnhof unterwegs war, dem dürfte etwas aufgefallen sein. Vor der Impfstation der Stadt Duisburg , an der in den vorangegangenen Wochen oft gähnende Leere herrschte, war plötzlich einiges los. Teilweise bildeten sich lange Schlangen. Diesen zunächst subjektiven Eindruck bestätigen auch die offiziellen Zahlen der Stadt Duisburg.

Wie ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, haben sich in der vergangenen Kalenderwoche 45 insgesamt 3274 Menschen in Duisburg gegen das Coronavirus impfen lassen, eine Woche zuvor waren es noch 2283. Knapp die Hälfte der gesetzten Spritzen entfallen auf Drittimpfungen (1594), das sind knapp 500 mehr als in der Vorwoche. Doch auch bei Erst- und Zweitimpfungen lässt sich ein deutlicher Anstieg feststellen. Insgesamt 603 Duisburger haben sich Erst- und 1077 Zweitimpfen lassen. In der Vorwoche waren es noch 421 Erst- und 751 Zweitimpfungen.