Energieversorgung in der Corona-Krise : Stadtwerke richten zusätzliche Ersatzleitstelle ein

Mitarbeiter des Ordnungsamtes – wie hier am Forum – hatten gestern einen Großeinsatz. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Energieversorgung in Duisburg ist sicher gestellt, auch in der Corona-Krise. Alle Ämter der Stadt und die Bürgerservicestationen schließen bis zum Ende der Osterferien zu. Die Zahl der Infizierten steigt auf 58.

Energieversorger wie die Stadtwerke Duisburger gelten als Unternehmen der „kritischen Infrastruktur“. Das sind nach einer EU-Richtlinie Betriebe, die „von wesentlicher Bedeutung für die Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen, der Gesundheit, der Sicherheit und des wirtschaftlichen oder sozialen Wohlergehens der Bevölkerung“ sind. Einige Wochen ohne Friseur, McDonald’s; Nagelstudio oder Eisdielen sind vorstellbar – Wochen ohne Strom, Trinkwasser oder Gas allerdings nicht. Die Versorgung mit Energie und Wasser sei “zu jeder Zeit“ sichergestellt, teilte Ingo Blazejewski, Unternehmenssprecher der Stadtfrage, jetzt auf Anfrage der Redaktion mit.

„Der Betrieb unserer Erzeugungsanlagen der Stadtwerke Duisburg und der Betrieb unserer Verteilnetzsysteme der Netze Duisburg GmbH werden durch das Coronavirus nicht beeinträchtigt. Die Erzeugungs- und Verteilsysteme sind redundant aufgebaut, sodass selbst beim Ausfall einzelner Anlagenteile oder Leitungsstränge eine dauerhafte Versorgung gesichert ist“, so der Sprecher.

INFO Großeinsatz für das Ordnungsamt Insgesamt 55 Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes waren am Mittwoch damit beschäftigt, die angeordnete Schließung der Geschäfte zu überwachen, die nicht dem täglichen Bedarf dienen. Der Großteil war im Außendienst unterwegs, ein Teil informierte die Ladeninhaber per Telefon. Offensichtlich hatte es sich noch nicht bei allen herumgesprochen, dass eine Schließung angeordnet worden war. So hatten in Hamborn am Vormittag noch eine Eisdiele geöffnet, die dann aber schnell dicht machte.

Die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV) habe sich „auf eine Vielzahl von Szenarien“ vorbereitet. Dazu zähle ein detaillierter „Epidemie- und Pandemievorsorgeplan“, in dem nicht nur Zuständigkeiten geregelt, sondern auch konkrete Maßnahmen beschrieben sind. Die Bandbreite der darin enthaltenen Präventions- und Reaktionsmechanismen sei vielfältig und reiche von der Ausgabe von Desinfektionsmitteln über die Einschränkung von Besprechungen und Dienstreisen bis hin zu Bereichs-Schließungen und Notbetriebs-Szenarien. Der Plan orientiere sich an den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO und des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie des Robert-Koch-Instituts (RKI), der in Deutschland führenden Einrichtung in Sachen Viren.

Das Kraftwerk in Wanheim aus der Vogelperspektive. Energieversorger wie die Stadtwerke können sich keine Ausfälle leisten. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Zum Schutz der Mitarbeiter seien eine Reihe von Maßnahmen getroffen worden: Seit Montag sind das Kundencenter der Stadtwerke an der Friedrich-Wilhelm-Straße und das DVG-Kundencenter am Harry-Epstein-Platz geschlossen. Kunden und Fahrgäste würden auf die Alternativen hingewiesen. Zum Schutz der Busfahrer ist bereits seit Samstag, 14. März, der Bus-Einstieg auf die hinteren Türen verlegt. Selbstverständlich gelte, dass in einigen Bereichen des DVV-Konzerns, die zur „Kritischen Infrastruktur“ zählen, die Funktionsfähigkeit sichergestellt werden müsse – auch dann, wenn einzelne Mitarbeiter in Quarantäne oder müssten oder positiv getestet seien.

Bei diesem Geschäft in Hochfeld hatte offenbar auch am Mittwochabend noch niemand etwas von einer angeordneten Schließung gehört. Foto: Christoph Reichwein (crei)

„Hierzu wurden bereits Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt, die eine zeitliche und räumliche Trennung systemrelevanter Funktionsträger vorsieht. So wird beispielsweise eine zusätzliche Ersatzleitstelle eingerichtet, die es ermöglicht, die Schichten räumlich zu trennen“, so der Unternehmenssprecher.

Auch kontaktlose Schichtübergaben seien technisch realisierbar. Eine weitere Maßnahme sei die Trennung der technischen Schichten durch einen versetzten Schichtbeginn oder bei Außendienstmitarbeitern der Start in den Einsatz von unterschiedlichen Orten im Netzgebiet und nicht von einem zentralen Ort.

Die Zahl der Infizierten in Duisburg lag nach Angaben der Stadt am Mittwochvormittag bei 52, bis zum Nachmittag war sie auf 58 angestiegen. Längst nicht alle Duisburger hielten sich an die Regel, soziale Kontakte zu vermeiden. So tummelten sich auch im Kantpark und auf dem dortigen Spielzeit die Menschen.

Die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes waren permanent unterwegs und versuchten, die am Dienstag verordnete Schließung der Läden zu kontrollieren. Mit Zugangsbeschränkungen versuchten Geschäfte wie Rewe in Meiderich oder ein Baumarkt in Großenbaum, die Zahl der Menschen im Laden zu reduzieren, damit der notwendige Abstand auch eingehalten werden konnte. Auch vor den Apotheken bildeten sich zum Teil längere Schlangen.

Seit Mittwoch sind nun auch alle Ämter mit Publikumsverkehr zunächst bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Hiervon sind auch die Bürgerservicestationen betroffen. Das teilte die Stadt am Mittwochnachmittag mit. Um die Erreichbarkeit in dringenden und nicht aufschiebbaren Notfällen zu gewährleisten, ist ab sofort eine zentrale Rufnummer eingerichtet worden. Bürger haben somit die Möglichkeit, sich mit ihrem dringenden Anliegen an die Notfallnummer 0203 283-90000 zu wenden.