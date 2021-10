Duisburg warnt vor vierter Corona-Welle : Ein letzter Impfappell

Eine junge Frau lässt sich in einer Bar gegen das Coronavirus impfen. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Duisburg Angesichts einer drohenden vierten Corona-Welle in Herbst und Winter mahnen Stadt und Helios-Klinikum noch einmal die Impfbereitschaft der Duisburger an. Nicht ohne einen Seitenhieb gegen die NRW-Landesregierung.

Es sollte noch einmal eine öffentlichkeitswirksame Mahnung sein. Für Donnerstagnachmittag hatte die Stadt Duisburg zu einem Pressetermin vor dem Haupteingang des Helios-Klinikum geladen. Das Thema: Die drohende Überlastung des Gesundheitssystems durch die vierte Corona-Welle. Dort standen dann drei Klinikvertreter sowie Stadtdirektor Martin Murrack und mahnten. „Wir sind der festen Überzeugung, dass die Impfquote derzeit nicht ausreicht, um gut über den Winter zu kommen“, sagte Murrack.

In Duisburg und anderen Teilen des Landes wurde in den vergangenen Wochen und Monaten viel versucht, um noch mehr Menschen an die Impfnadel zu bringen. Sonderaktionen, mobile Teams, Shuttlebusse. Bundesweit stagniert die Impfquote dennoch bei rund 65 Prozent, in NRW liegt sie nur unwesentlich höher. Die Duisburger Devise war und ist daher auch: Druck erhöhen. Dass ab Montag Corona-Schnelltests Geld kosten sollen, unterstützte Oberbürgermeister Sören Link ausdrücklich. Zuletzt wurde bekannt, dass ab November bei städtischen Veranstaltungen die 2G-Regel gelten soll. Das nutzte Murrack am Donnerstag zu einem erneuten Seitenhieb gegen die NRW-Landesregierung. Eine landesweite 2G-Regel könne den Druck auf die Ungeimpften noch einmal erhöhen. „Sonst wird das schwierig.“

Was beim Pressetermin am Donnerstag deutlich wird: Es ist nicht nur der fehlende Druck, der die Impfmotivation sinken lässt. Es sind auch die aktuellen Corona-Zahlen, die (wieder einmal) so wirken, als seien die Probleme überwunden. Zwei Corona-Patienten werden im Helios-Klinikum derzeit auf der Intensivstation behandelt, stadtweit sind es laut Zahlen des Divi-Intensivregisters insgesamt sechs. Bei insgesamt 163 Intensivbetten kann von einer Corona-bedingten Überlastung lange nicht die Rede sein. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz stieg zwar zuletzt in Duisburg wieder leicht an, lag am Freitag mit 55,7 allerdings noch weit unter früheren Rekordwerten. Blieb der Blick in die Zukunft.

„Die Altersgruppe zwischen 50 und 60 Jahren wird das Problem sein“, prophezeite Alexandra Griesbeck für Herbst und Winter. Sie ist Bereichsleiterin der Intensivstation des Helios-Klinikums in Duisburg. Jüngere Menschen landeten seltener auf der Intensivstation, sagt sie. Dort sei eher Long-Covid das Problem. „Ich wäre trotzdem dafür, wenn man ein bisschen Abstand halten würde beim Feiern.“ Auch, weil sie sich noch gut an die schlimme Zeit vor wenigen Monaten erinnert. „Die dritte Welle habe ich persönlich als am schlimmsten empfunden“, sagt Griesbeck. Das sei physisch und psychisch eine schwere Belastung gewesen. „Das wollen wir auf keinen Fall mehr.“

Birger Meßthaler, Alexandra Griesbeck, Wolfgang Lepper und Martin Murrack beim Pressetermin vor dem Helios-Klinikum Duisburg. Foto: Marc Latsch

Er müsse „den Hut ziehen“ vor der Leistung in den Intensivstationen, sagt auch Wolfgang Lepper, der ärztliche Direktor der Klinik. Umso schwerer wiege der „Ausblick auf ein mögliches Szenario, das wir hoffentlich noch verhindern können.“ Bei der Arbeit sähen die Beteiligten Tag für Tag, dass die Impfung helfe. Es seien vor allem Ungeimpften, die mit schweren Verläufen behandelt werden müssen.