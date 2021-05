Corona-Hotspots : Stadt Duisburg setzt Sonderimpfaktion in Rheinhausen fort

Duisburg Die Stadt Duisburg setzt ihre im Stadtteil Marxloh erfolgreich gestartete Impfaktion in Hotspots fort. Ab Donnerstag, 27. Mai, werden nun Bürgerinnen und Bürger in Rheinhausen geimpft.

Berechtigt zur Impfung vor Ort sind alle Duisburgerinnen und Duisburger, die an einer Adresse mit der Postleitzahl 47226 gemeldet sind. Sprachmittler des Kommunalen Integrationszentrums werden erneut bei der Aufklärung helfen und die Menschen vor Ort bei Bedarf in ihren Herkunftssprachen unterstützen.

Der Andrang zum Start der Aktion am Montag in Marxloh war so groß, dass die Stadt gegen Mittag die Impfstraße schließen musste. Kostenpflichtiger Inhalt Einige Menschen hatten sich bereits in den frühen Morgenstunden – ausgestattet mit Stühlen und Decken – vor dem Impfzelt an der Merkez Moschee postiert.