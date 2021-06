Brief an Gesundheitsminister Spahn : Duisburg fordert neue Sonderkontingente für Impfaktionen

Brief an Gesundheitsminister Spahn

In Duisburg-Ruhrort standen Anfang Juni hunderte Menschen in der Schlange und warteten auf ihre Impfung. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Mehr als 3000 Anwohner aus Stadtteilen mit zuletzt hohen Inzidenzen konnten sich in Duisburg spontan impfen lassen. Die Dosen kamen vom Land, Nachschub wird es aber vorerst nicht geben. Nun wendet sich die Verwaltung an den Bundesgesundheitsminister.

Nach den erfolgreichen Sonderimpfaktionen in Marxloh und anderen Bezirken fordert die Stadt Duisburg weiteren Impfstoff von der Bundesregierung. Krisenstabsleiter und Stadtdirektor Martin Murrack hat daher Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) um die Freigabe nicht genutzter Kontingente in Duisburg gebeten. Bei diesen Kontingenten handelt es sich um durch den Bund zur betrieblichen Impfung bereitgestellten Impfstoff, der aber in vielen Duisburger Großkonzernen und Industriebtrieben bislang nur wenig abgefragt wurde.