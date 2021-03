Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Öffnungen in Duisburg : Erst shoppen – und Ende der Woche wieder ins Museum

Im Knüllermarkt in der Altstadt kamen am Montag die ersten Kunden zum Einkauf. Mehr als 300 Termine wurden dort im Vorfeld gebucht. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Seit Montag dürfen die Einzelhändler in Duisburg zumindest wieder Kunden mit Terminen in ihre Geschäfte lassen. Bis zum Wochenende wird sich auch das kulturelle Angebot in der Stadt deutlich erweitern. Eine Übersicht.